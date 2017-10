HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘U.19 Việt Nam muốn thắng cả Úc lẫn Thái Lan’

“Tôi đang nắm trong tay đội bóng trẻ với mục tiêu xây dựng cho tương lai. Điều tôi muốn xây dựng cho họ, bên cạnh chuyên môn, còn là dám nghĩ, dám làm và dám chiến đấu trước mọi đối thủ. Họ phải luôn hướng đến chiến thắng trong mọi hoàn cảnh.



U.19 Việt Nam không quan trọng đối thủ là Malaysia, Thái Lan hay là Úc. Nếu muốn đi đến trận đấu cuối cùng thì chúng tôi sẽ phải đánh bại tất cả”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Không phải một lần, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định mục tiêu của U.19 Việt Nam là đi đến trận cuối cùng và đăng quang tại giải U.19 Đông Nam Á.

Thực tế, sự chủ động xoay vòng nhân sự cho thấy ông đã tính toán đến bài toán thể lực và cảm xúc của các học trò, để họ có thể bảo toàn được sức mạnh để vượt qua vòng bảng và 2 trận knock-out.

Lý do của ông thầy quê Khánh Hòa không chỉ là việc chúng ta được chơi trên sân nhà mà còn bởi với một đội bóng trẻ, ông muốn xây dựng cho họ cá tính dám suy nghĩ, dám chiến đấu vì giấc mơ to lớn trong tim mình.

Điểm mạnh nhất của U.19 Úc là thể lực, sức mạnh vượt trội. Trong khi đó U.19 Việt Nam vẫn có những vấn đề đang cần hoàn thiện. Dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn tin rằng đối thủ sẽ phải tôn trọng mình, như cách đội bóng đánh giá đối thủ.

Ngay sau trận thắng U.19 Malaysia ở lượt cuối cùng của vòng bảng, khi lên xe ô tô từ sân Hàng Đẫy trở về khách sạn, HLV Hoàng Anh Tuấn rầu rầu nói với các cầu thủ: “Chúng ta đã chiến thắng nhưng thầy vẫn rất buồn bởi cách thắng của chúng ta không thực sự làm thầy mãn nguyện.

Đừng làm khán giả thất vọng thêm nữa. Tại sao lại chơi dưới khả năng, tại sao trình độ không kém mà tâm lý lại nặng nề đến thế? Nếu ở bán kết, chúng ta không cố gắng vực lại tinh thần thì niềm vui có đến được không?”.

Để giải tỏa sự căng thẳng, mấy ngày nay ông Tuấn có chút thay đổi nội quy vốn rất ngặt nghèo: Đồng ý cho cầu thủ sử dụng điện thoại, cho phép vào mạng xã hội. Tối 20.9 toàn đội còn đến một nhà hàng sang trọng để thưởng thức những món ngon của Hà Nội.

Nhưng mặt khác, ông vẫn thiết quân luật bằng cách họp đội nhiều hơn trước và liên tục chia sẻ những lời chỉ đạo vừa nhu vừa cương.

Những cầu thủ có biểu hiện sa sút tinh thần đã được nhắc nhở với thái độ yêu thương, nhưng một vài cầu thủ có biểu lộ của sự phản kháng ngầm ngầm đã được gửi thông điệp: Bán kết sẽ là cơ hội cuối cùng, nếu không chấn chỉnh sẽ bị loại hẳn khỏi U.19 Việt Nam, không tiếp tục dự vòng chung kết U.19 châu Á.

Nói về trình của U.19 Úc, ông Tuấn lại không quá bất an: “Họ to khỏe nhưng không sắc sảo bằng Thái Lan. Đó cũng chính là lý do mà U.19 Úc đã bị Thái đánh bại với tỷ số quá đậm 1-5 ở vòng loại bảng B.

Tôi có cảm giác Úc không có sự chuẩn bị quá tốt cho giải đấu lần này, hình như họ có chút chủ quan. Xét về tương quan lực lượng, Việt Nam không kém Úc. Nhưng điều tôi cần là cầu thủ phải thực sự thoải mái.

Họ từng nói với tôi vì áp lực sân nhà nên đôi chân bị cóng, chưa kể hay bị khán giả so sánh với lứa Công Phượng. Nhưng bất kể thế nào, trong thâm tâm, tôi rất tin, Việt Nam sẽ thắng Úc để có mặt ở chung kết”.

