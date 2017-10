HLV Hữu Thắng: 'Tuyển Việt Nam cần may mắn'

Phát biểu trong buổi họp báo sáng 11.11, HLV Hữu Thắng nói: “Đã rất lâu lắm rồi đội tuyển quốc gia Việt Nam mới thi đấu ở Cần Thơ để phục vụ đồng bào các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nên tôi cũng như các cầu thủ đều rất háo hức. Chắc chắn chúng tôi sẽ chơi một trận hay và cống hiến để phục vụ mọi người”.

[VIDEO]: PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU NGÀY 12.11.2016



HLV Hữu Thắng nói rằng trận đấu giao hữu này khá quan trọng với đội tuyển bởi đây là trận đấu cuối trong quá trình chuẩn bị để bước vào AFF Suzuki Cup 2016. "Cho nên, chúng tôi rất cần đến yếu tố may mắn. Trước hết, đó là sự may mắn để phục vụ người hâm mộ một trận cầu hay và là sự may mắn cho cầu thủ của tôi. Tôi không muốn có cầu thủ nào chấn thương trong lúc này, tôi muốn tuyển Việt Nam đến Myanmar với đội hình mạnh nhất. Bởi thế, tôi nhấn mạnh sự may mắn vì nó thật sự quan trọng”, ông Thắng nhấn mạnh.

HLV Hữu Thắng cũng nói rằng ông hy vọng khán giả sẽ tới kín sân Cần Thơ như từng ủng hộ U.21 HAGL ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên cách đây 2 năm để tiếp thêm tinh thần cho cầu thủ.

tin liên quan Sân Cần Thơ sẽ 'vỡ' vì trận tuyển Việt Nam - Avispa Fukuoka? Thầy trò Hữu Thắng nhanh chóng tạo cơn sốt tại Cần Thơ khi trong ngày hôm nay, 10.11 - 2 ngày trước cuộc chạm trán giữa tuyển Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản), đã có một số lượng lớn vé được bán sạch.

Trong khi đó, HLV trưởng CLB Avispa Fukuoka Masami Ihara bày tỏ: “Tôi biết tuyển Việt Nam đang mạnh lên thời gian gần đây khi thắng CHDCND Triều Tiên và Indonesia. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đem sang đây đội hình mạnh nhất của mình, vì thế, chúng tôi sẽ chơi một trận cống hiến, hết sức mình. Trận đấu sẽ rất hay, có nhiều bàn thắng và có thắng có thua để phục vụ người hâm mộ Việt Nam”.

Thành Thắng - Đình Tuyển