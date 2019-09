HLV Johnny Jansen đánh giá về Văn Hậu sau hơn 1 tuần gia nhập SC Heerenveen

Sự có mặt của Văn Hậu tại Hà Lan khiến giải VĐQG nước này được khán giả Việt Nam đặc biệt quan tâm, dù trước đó người hâm mộ trong nước chỉ để ý đến một số giải hàng đầu châu Âu khác như Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý. Trên trang Facebook của đội, mỗi dòng chia sẻ về CLB SC Heerenveen cũng nhận được ít nhất 10.000 like đến gần 33.000 like. Hầu hết các bình luận đều hy vọng, tin tưởng Văn Hậu sẽ thành công ở CLB mới. Cũng nhiều bình luận nhận định, Hậu cần phải nỗ lực thì mới có thể được ra sân chính thức. Trong trận đấu giữa SC Heerenveen và Utrecht vào cuối tuần qua, dù Hậu không được thi đấu phút nào nhưng bộ phận truyền thông của đội do nắm bắt được sức hút của anh nên đã ghi hình mọi cử chỉ cầu thủ Việt Nam trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, từ khi bắt đầu bước chân xuống xe ô tô tiến vào sân Abe Lenstra cho đến lúc khởi động trước trận, khởi động trong trận… Clip này dự kiến sẽ được phát trên kênh chính của CLB. Trận đấu của SC Heerenveen và Utrecht cũng có lượng người xem trực tiếp qua FOX Sports, đạt con số đáng mơ ước trong lịch sử tồn tại của đội này, khoảng gần 165.000 người. Con số này chỉ đứng sau những CLB nổi tiếng bậc nhất Hà Lan như trận PSV Eindhoven và Ajax Amsterdam hay trận CLB Emmen và Feyenoord Rotterdam. Hôm nay (25.9), toàn đội được nghỉ nên Hậu tranh thủ đi thăm quan thành phố và một số địa điểm khác. Cuộc sống của Hậu tại châu Âu đang rất ổn dù thử thách luôn là rất lớn. Hàng ngày, sau giờ tập luyện, Hậu tranh thủ học tiếng Anh và đọc sách truyện. Khi chúng tôi gọi điện cho Hậu vào ngày hôm qua, Hậu đang đọc cuốn: “Cà phê cùng Tony”. Hậu bảo: “Nội dung nói về sự khát khao vươn lên của những người trẻ. Thật phù hợp với tôi vào thời điểm này”. Ngày 26.9, Hậu và đồng đội sẽ tập trở lại để chuẩn bị trận đấu gặp VVV Venlo trên sân khách vào ngày 28.9.