HLV Kiatisak sẽ không tìm nguồn tiền đạo từ Thai League

Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh: Chúng tôi sắp hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với Lee Nguyễn

Lee Nguyễn sắp trở thành cầu thủ tự do - Ảnh: B.D Trao đổi với chúng tôi xung quanh việc thanh lý hợp đồng với Lee Nguyễn, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HA.GL nói: “Trong suốt những ngày qua, chúng tôi đã liên tục làm việc với người đại diện của Lee Nguyễn để sớm hoàn tất việc thanh lý hợp đồng cho Lee. Tuy nhiên, do người đại diện của Lee ở Mỹ, nên mọi việc diễn ra hơi lâu so với dự kiến vì phải làm việc qua điện thoại và email chứ không gặp trực tiếp. Dù vậy, đến chiều 10.2, chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận với nhau. Tôi đã gửi bản thanh lý hợp đồng qua Mỹ, chỉ cần người đại diện của Lee đồng ý và ký vào nữa là xong. Có thể ông Nguyễn Phẩm (cha của Lee) và Lee Nguyễn chưa được người đại diện của mình thông báo thông tin này, nên họ đã có phần lo lắng”.



Trao đổi với chúng tôi vào chiều qua, ông Nguyễn Phẩm nói: “Tôi rất vui khi nghe đại diện HA.GL nói đã gần như hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng cho Lee Nguyễn. Bởi chúng tôi muốn việc này nhanh chóng kết thúc để có thể tìm đội bóng mới ở VN cho Lee Nguyễn tiếp tục thi đấu. Cũng vì còn vướng mắc hợp đồng với HA.GL nên trong suốt thời gian qua, chưa có đội bóng nào ở V-League liên lạc với chúng tôi”. Cũng theo ông Nguyễn Phẩm, chính ông và người đại diện của Lee sẽ xem xét và chọn một đội bóng phù hợp với Lee, để Lee có thể nhanh chóng thích nghi, tránh trường hợp như HA.GL trước đây.



Dù ông Nguyễn Phẩm cho rằng chưa có CLB nào ở VN tiếp xúc với ông trong việc mời Lee Nguyễn về thi đấu, nhưng theo nguồn tin của chúng tôi, có ít nhất hai đội bóng ở V-League đã liên lạc với ông Nguyễn Phẩm để mời Lee đầu quân cho họ ở giai đoạn 2 V-League 2010. Trong đó, Becamex Bình Dương là đội tích cực nhất trong việc mời Lee về đầu quân để tăng cường sức mạnh ở khu trung tuyến. Quang Huy