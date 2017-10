HLV Lê Thụy Hải: ‘Cứ nên động viên cầu thủ bằng tiền!’

Bộ mặt V-League đang có diện mạo xấu đẹp ra sao, đội bóng nào đang gây được ấn tượng mạnh và có nên dùng đồng tiền để ‘ứng xử’ với cầu thủ... Chúng tôi hỏi giám đốc kỹ thuật FLC Thanh Hóa Lê Thụy Hải.

“Thưa ông, vì lý do an ninh mà trận đấu giữa Thanh Hóa và Đồng Tháp ở lượt 3 bị hoãn. Chẳng ai mong muốn điều ấy xảy ra cả…”, chúng tôi hỏi.

HLV Lê Thụy Hải nói ngay: "Vâng! Nói không ảnh hưởng hay ảnh hưởng mức độ nặng nhẹ thế nào thì cũng “vu vơ” lắm. Nhưng thử nghĩ mà xem, nghỉ mất một lượt mà đội đang trên đà xốc tới sau hai trận toàn thắng, kể ra cũng khiến anh em họ mất thăng bằng, hẫng hụt đấy. Và thế là tôi phải điều chỉnh lại mọi thứ".

* Nhưng có thể vì lý do ấy mà trận đấu trên sân Cẩm Phả sẽ được chờ đợi nhất ở vòng 4 thì sao ạ, vì khán giả thấy nhớ Thanh Hóa?

HLV Lê Thụy Hải: Được khán giả yêu quý nhường ấy thì quý quá. Cứ mong họ yêu Thanh Hóa mãi thôi, còn ghét hay yêu ông Hải thì… tùy tâm (Cười). Nói cho vui chứ gặp Than Quảng Ninh có lẽ cũng sẽ là trận “oách” đấy. Dù Than không được chính như là Than của mùa cũ. Tôi nói vậy, các anh ở đội Than đừng buồn. Năm trước xem họ đá thích mắt hơn. Song Than vẫn là đội nhiều tham vọng. Trận tới họ có đầy đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nên muốn thắng Than là phải nghĩ ngợi, tính toán ghê lắm. Không đùa được đâu.

* Xin hỏi ông một câu ‘vui vui’ là ở FLC Thanh Hóa, có ai dám “đùa” với ông không ạ?

HLV Lê Thụy Hải: Điều tôi thích nhất khi về đây là các lãnh đạo trẻ tuổi, hay nói đúng là ông chủ của đội bóng rất nhiệt huyết, rất mạnh mẽ. Nhưng họ cũng có góp ý về chuyên môn.

Cứ bảo ông chủ của các đội bóng không để ý về chiến thuật, đấu pháp, cách dùng người. Chả phải đâu. Ở Thanh Hóa, vấn đề chuyên môn của đội vẫn có ý kiến từ ông chủ. Các anh ý không nói với tôi, mà nói với HLV trưởng. Dĩ nhiên, sự can thiệp đó “đỡ” thô bạo hơn những đội khác.

* Bản thân tôi mùa này xem V-League thấy có chút tâm trạng vì một số đội mà mình yêu quý cứ thua suốt. Còn ông, ông thấy cục diện của bảng xếp hạng phản ánh đúng thực tế chứ ạ?

HLV Lê Thụy Hải: Tôi đã xem 3/4 đội thi đấu sau 3 vòng và phải nói thật lòng là chất lượng V-League không tốt bằng mọi năm. Tôi không đề cập đến khía cạnh của công tác tổ chức mà nói về các đội bóng. Hà Nội T&T xuống. Đến đương kim vô địch Bình Dương cũng xuống. SLNA quá trầm. Chiến thắng của Thanh Hóa hay của những đội khác sau 3 vòng, không phải vì đã đá hay mà vì đối thủ đi xuống.

Tôi nhớ những mùa trước ấy, cứ mỗi lần phải “đọ súng” với Hà Nội T&T hay Bình Dương, thậm chí SLNA, đội nào cũng phải e dè. Tâm thế e dè mang đến cho mỗi trận đấu một sắc thái hay lắm, chứa nhiều bất ngờ lắm.

Người ta cứ bảo ông Phan Thanh Hùng đi, ông Đức trẻ lên thì Hà Nội T&T bị hẫng. Ông Đức trẻ đang thay đổi đội bóng theo cách của mình. Ấy cũng là lẽ thường tình.

Ở nước ngoài, ông Hiddink về Chelsea thì ông Hiddink sẽ phải thay đổi những gì ông tiền nhiệm đã làm. Ông Val Gaal về M.U thì ông Val Gaal cũng phải thay đổi cái đã có. Đấy, nói thế để biết, HLV mới nào cũng cố tạo dấu ấn của người ta, làm cái của người ta.

Bắt Hà Nội T&T giữ bản sắc cũ thì rất khó. Nhưng chắc Hà Nội T&T sẽ không bị bết bát đâu. Tôi tin họ vì đây là đội có lực, dù một số cầu thủ đang xuống sức.

Mấy ngày nay, dư luận ầm ào về đội Hà Nội chuyển hộ khẩu. Có gì mà phải ầm ào đâu. Đã là cầu thủ thì phải cống hiến. Đội đi đâu thì mình đi đấy. Tôi nghĩ việc chuyển đổi vào Sài Gòn cũng có tác động tâm lí nhưng không nhiều.

* Chúng tôi hỏi câu này thì hơi sớm nhưng với một người hiểu tường tận bóng đá nội như ông, năm nay cuộc đua đến chức vô địch hay top 3 sẽ dễ thuộc về những đội nào?

HLV Lê Thụy Hải: Tôi chưa thể khẳng định nhưng những đội giàu tham vọng sẽ chiếm ưu thế. Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương. Sanna Khánh Hòa BVN cũng là đội có ý chí vươn lên lắm đấy.

Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại quan điểm của mình là năm nay chưa có đội nào nổi bật hẳn lên, chưa có đội nào mà lối chơi thực sự gây cho tôi một ấn tượng đặc biệt.

Kể cả đội đang đứng đầu bảng là Hải Phòng. Đội này khôn đấy khi không áp đặt chỉ tiêu. Trưong Việt Hoàng lại hợp với Hải Phòng. Các tiền đạo ngoại lại rất được của nó. Nhưng Hải Phòng lại khó đi được xa.

HAGL không có mấy anh nổi bật nhưng đá không hề tồi, gặp đội này cũng phiền với họ chứ chả chơi. Nhưng nếu HAGL cứ giữ cái tâm thế “yếu ớt” trong đầu là chỉ lo đừng xuống hạng thì không hay. Phải có ý chí vươn lên. Tôi khoái Thanh Hóa ở điểm này.

Hai năm vừa rồi, Thanh Hóa đứng thứ 3, mùa mục tiêu đứng thứ nhì. Tôi thì tôi cũng thích cái mục tiêu này. Và cố xây dựng cho đội thành đội bóng có chiến thuật. Nói chung, lối chơi luôn phải có ý đồ.

Tuy nhiên thật lòng mà nhận xét thì cầu thủ Thanh Hóa chưa phải đẳng cấp, ngoại binh thì bình thường. Hỏi Thanh Hóa hay chưa thì chưa hay. Nhưng tinh thần tốt, quyết tâm và khát vọng rất tràn.

* Cũng có thể vì túi tiền của Thanh Hóa cũng rất tràn?

HLV Lê Thụy Hải: Tôi nói ra câu này là rất đúng với thực tế nhé, chứ không phải có ý chê bai gì các đội khác. Bóng đá Việt Nam là cứ phải có tiền, thưởng cao lên một chút là cầu thủ họ phấn chấn lên ngay.

Nhiều anh coi bóng đá là một thứ nghề, chơi thì cứ chơi, ra sân thì cứ ra sân chứ không dồn nén tâm can trong ấy, không dốc toàn tâm toàn lực. Hay nói thẳng là không có tính chuyên nghiệp.

Vì thế, một mặt mình vẫn quản lý các anh ý thật chặt, một mặt nên động viên bằng tiền! Nó tạo động lực mạnh mẽ lắm.

* Cảm ơn ông.

Khi ông Hải “lơ” lo lắng cho Hữu Thắng Ông Hải ít khi khen ai, mà đã khen thì phải nồng nhiệt thế này cơ: “Hữu Thắng giỏi, tài, quyết đoán, mạnh mẽ, thu phục được nhân tâm, có uy, truyền được lửa, được cái hăng say vào cầu thủ. Sao cứ bảo Thắng là chỉ biết bày lối đá chém đinh chặt sắt. Thế là không hiểu Thắng. Lên tuyển, Thắng sẽ chọn lối chơi phù hợp với những thứ mà Thắng có. Nhưng tôi lo thật vì những thứ mà Thắng sắp có nó yếu. Thử nhìn nhận bình diện cầu thủ của thế hệ ngày nay với lớp đi trước xem có ai đá trung vệ tốt như Phước Tứ, Như Thành. Ai phân phối, điều tiết tốt như Minh Phương, Tài Em. Tôi chả thấy ai nổi bật, có thể đảm đương được vị trí quan trọng này. Rất gay cho Thắng. Tôi lo ngại đội tuyển không tìm được người ổn định được tuyến giữa như Minh Phương ngày xưa. Tiền vệ nội hiện nay chưa có ai đặc biệt cả. Nếu chỉ dựa vào lứa cầu thủ HAGL cũng không ổn vì thể hình bé quá, sức mạnh có nhưng sức bền thiếu. AFF Cup thì đuổi sau lưng rồi, vì nếu tính ra, cũng chỉ còn 8 tháng. SEA Games 29 còn hơn một năm. Chỉ tiêu lại cao. Tôi không thông cảm cho Thắng không được. Mà sao Liên đoàn bóng đá Việt Nam không ký hợp đồng 4 năm. Chỉ hai năm thì Thắng sẽ làm thế nào!”.

