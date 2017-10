HLV Lê Thụy Hải: 'Lứa Công Phượng bây giờ đã là gì đâu'

(TNO) Trong cuộc trao đổi với Thanh Niên Online mới đây, nhà cầm quân giàu cá tính của bóng đá Việt Lê Thụy Hải đã khen Guillaume Graechen cực kỳ giỏi, lứa cầu thủ trẻ HAGL là trường hợp hiếm và khẳng định Công Vinh không phải là công thần của B.Bình Dương...

HLV Lê Thụy Hải giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật ở CLB B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

* Bình Dương đang thắng giòn giã ở V-League, hẳn ông rất hài lòng?

HLV Lê Thụy Hải: Đối với tôi thì 3 điểm mỗi trận mới là quan trọng, chứ thắng giòn giã hay không chỉ là phụ. Thắng nhiều người ta còn thêm để ý, cẩn thận, đề phòng mình hơn, khó đá ra. Thắng 1 bàn hay 10 bàn cũng là thắng, mà thua 1 bàn cũng như thua 3 bàn thôi.

* Năm nay Bình Dương sẽ có nhiệm vụ trên cả hai mặt trận, V-League và AFC Champions League, ông có yên tâm về lực lượng không?

HLV Lê Thụy Hải: Tôi chỉ thắc mắc về việc Bình Dương phải gánh vác nhiệm vụ ở đấu trường châu Á mà không được ưu ái gì cả. Hình như họ chỉ nói mồm chuyện ưu tiên thôi. Trên thực tế, lịch thi đấu ở V-League của chúng tôi vẫn là tuần 3 trận: Thứ 4 - chủ nhật - thứ 4. Chủ nhật đá xong là lại hớt ha hớt hải đi ngay. Cứ bay đi bay về mà đối thủ thì toàn Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc như vậy thì lấy đâu ra sức. Thế nên CLB sẽ phải xác định chọn một mặt trận, bỏ đấu trường quốc tế thôi.

* Công Vinh đã cập bến Bình Dương với nhiều ồn ào. Mọi chuyện giờ đã ổn chưa?

HLV Lê Thụy Hải: Công Vinh không phải là công thần của Bình Dương. Hình như từ khi về đây anh ấy chưa đá chính từ đầu trận nào, trận gần nhất vào sân từ ghế dự bị khi đội đang thắng rồi.



Công Vinh ngồi trên ghế dự bị ở Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Như tôi đã nói nhiều lần. Bóng đá là môn chơi tập thể, có nghĩa là tất cả mọi người đều phải tập chung sức lực và tinh thần cho trận đấu, chấp hành chiến thuật đề ra. Ai không chấp hành, không phù hợp với chiến thuật của toàn đội thì phải ở ngoài. Chiến thuật là để phục vụ cho cả tập thể chứ không phục vụ cho một cá nhân.

* Hãy nói về các đối thủ ở V-League mùa này. Đội bóng trẻ của bầu Đức đang có thành tích 1 thắng, 1 thua. Ông có nghĩ rằng HAGL đang đi đúng hướng, liệu rằng họ sẽ về đích ở vị trí nào?

HLV Lê Thụy Hải: Tôi cho rằng những gì HAGL đang làm quá đạt yêu cầu rồi. Họ đã thay đổi cả một thế hệ, đưa hẳn một lứa cầu thủ lên cùng nhau, trên thế giới cũng hiếm có đội nào làm được như vậy. HLV của họ cực kỳ giỏi, là HLV nước ngoài duy nhất của V-League, lại được định hướng để làm HLV trưởng của đội U.23 Việt Nam tham dự SEA Games, rất nhiều hy vọng. Trận đấu gần nhất trước ĐTLA, họ đã buộc đội khách phải vận dụng hết sức, không dám đá thẳng băng với họ.

* Là HLV, thấy HAGL được khán giả hâm mộ, săn đón như vậy, ông có thấy “chạnh lòng” không?

HLV Lê Thụy Hải: Tôi đã là HLV của các đội sân đầy ắp rồi còn gì? Bình Dương, Thanh Hóa, Đà Nẵng đấy. Tất nhiên bóng đá là phục vụ khán giả, là trò chơi, vì vậy kéo được nhiều khán giả đến sân đương nhiên ai cũng thèm muốn rồi. Có điều liệu nó có được lâu dài không, hay nhiều người đến đó chỉ vì tò mò, hiếu kỳ, vì truyền thông nói quá nhiều, vì tâm lý đám đông.

Cũng chưa có gì để khen HAGL ở đây cả. Họ tốt thật, nhưng là so với chính họ, so với các cầu thủ trẻ khác thôi. Nếu so với trước đây thì không nên so sánh làm gì. Từ khi chơi bóng đá, tôi đã thấy rất nhiều lứa đàn anh, đàn em, những người mới 18, 19 tuổi thôi đã có tên trên bản đồ bóng đá nước nhà, đã khoác áo đội tuyển quốc. Các cầu thủ trẻ HAGL bây giờ đã là gì đâu.



HLV Lê Thụy Hải nhận định HAGL hiện nay chưa hay - Ảnh: Bạch Dương

* Câu nói này của ông có vẻ hơi “đụng chạm”? Cũng vì nói “Tôi không biết Công Phượng là ai cả” mà ông đã từng bị “ném đá” đấy.

HLV Lê Thụy Hải: Nhiều người khó chịu với câu nói của tôi. Bạn nên hiểu câu ấy là, “ông Hải toàn xem các đội ở V- League hay đội tuyển quốc gia thôi, không có thời gian xem mấy đội trẻ con”. Bây giờ họ là đối thủ của mình ở V-League thì mình phải nghiên cứu, để ý. Vì vậy tôi thấy là HAGL bảo hay thì chưa hay, cũng chưa có thành tích gì vì yêu cầu của họ là đá đẹp. Nhưng thế nào là đẹp?

Tôi thấy là HAGL bảo hay thì chưa hay, cũng chưa có thành tích gì vì yêu cầu của họ là đá đẹp. Nhưng thế nào là đẹp? Nói thật, nếu muốn xem bóng đá đẹp, hồn nhiên thì tôi khuyên họ nên đến sân đá phủi, chơi, xem cho thỏa chí đam mê, thắng không quan trọng, thua không thành vấn đề. Còn bóng đá chuyên nghiệp là thắng thua. HLV Lê Thụy Hải

Nói thật, nếu muốn xem bóng đá đẹp, hồn nhiên thì tôi khuyên họ nên đến sân đá phủi, chơi, xem cho thỏa chí đam mê, thắng không quan trọng, thua không thành vấn đề. Còn bóng đá chuyên nghiệp là thắng thua. Ai bảo bóng đá là không ăn thua, tôi đảm bảo ông ấy “trần quấy”. Bản thân tôi đang thấy “lo” vì đến tuổi này, đam mê thì vẫn còn nhưng sự cay cú ăn thua đã mất. Phải cay cú, phải đau đáu cơ thì mới động não mà nghĩ ra cách chơi.

* Ông nghĩ sao khi có vị lãnh đạo VFF cho rằng HAGL bây giờ còn được hâm mộ hơn cả Thể Công, SLNA ngày xưa?

HLV Lê Thụy Hải: Ngày xưa, mỗi trận Công an Hà Nội đá với Đường sắt, sân Hàng Đẫy không có ô tô, xe máy như bây giờ, chỉ xe đạp thôi cũng tắc đường. Tấm áo bông ngày xưa rất quý, vậy mà người ta cũng đổi để lấy 1 chiếc vé. So sánh thì rất khó nhưng nói như thế là không công bằng.

* Chúng ta hãy điểm qua một số đội khác của V- League. Chẳng hạn như Hải Phòng, đội đã thắng 2 trận liên tiếp. Phải chăng là một bất ngờ?

HLV Lê Thụy Hải: Đã lâu rồi Hải Phòng không có thứ bậc cao ở V-League. Nhưng năm vừa rồi họ lại đoạt Cúp Quốc gia, đó là động lực cho họ. Cầu thủ Hải Phòng thì không quá xuất sắc, độ dày cũng không nhiều nhưng bù lại đồng đều, cách chơi phong phú, đa dạng.

HLV Trương Việt Hoàng tuy mới nhưng trước đây là cầu thủ giỏi, giờ có cách làm hợp với Hải Phòng, rất tâm huyết và chỉ đạo cũng rất điềm đạm. Bình Dương tuy thắng Hải Phòng nhưng cũng không dễ. Tôi đánh giá cao Hải Phòng, nếu họ giữ được như vậy thì sẽ là một đối thủ khó chịu.

* Ở chiều ngược lại, SHB.Đà Nẵng đã thua 2 trận, cũng là một bất ngờ nữa?

HLV Lê Thụy Hải: Đà Nẵng lực lượng trẻ nhiều, cầu thủ kỳ cựu còn lại thì đang sa sút. Hai trận vừa qua họ đều dẫn bàn trước và sớm song lại thua ngược. Có vẻ như cầu thủ trẻ của họ hưng phấn quá rồi không tập trung, nhưng tôi nghĩ họ sẽ dừng kịp thời chứ không đi xuống đâu.



HLV Lê Thụy Hải được công kênh sau khi giúp Bình Dương vô địch V-League 2014 - Ảnh: Khả Hòa

* Nhiều đối thủ đang sa sút, liệu Bình Dương có thể một mình một ngựa bảo vệ thành công chức vô địch?

HLV Lê Thụy Hải: Mới có 2 vòng đấu thôi, chưa nói gì được. Không được đánh giá thấp Hà Nội T&T. Đội nào coi thường họ là sẽ thua. Hải Phòng, Quảng Ninh… đều là hiện tượng. Năm nay số lượng cầu thủ ngoại giảm đi nên đội nào có ngoại binh tốt cộng với cầu thủ nội xen kẽ hợp lý sẽ có lợi thế (ví dụ Hải Phòng, Quảng Ninh, ĐTLA).

* Năm nay V-League nhiều cầu thủ trẻ hơn?

HLV Lê Thụy Hải: Đó là tin vui. Cầu thủ trẻ năm nay nhiều, được chơi nhiều hơn. Hy vọng đó sẽ giúp bóng đá Việt Nam dần khởi sắc.

* Trong năm 2015, các đội tuyển quốc gia các lứa tuổi của Việt Nam có nhiều nhiệm vụ: U.22 dự vòng loại U.23 châu Á, đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup và U.23 dự SEA Games cùng trong tháng 6. Vậy theo ông, HLV Miura nên trao quyền cho trợ lý nào để nắm một đội thay ông?

HLV Lê Thụy Hải: Tôi nghĩ là dù đó là ai thì đó phải là một trợ lý có kinh nghiệm, những người đang làm việc tại V-League, đừng chọn một người không biết gì. Trợ lý phải là người đủ tầm để những ý kiến đóng góp của họ buộc HLV trưởng phải lắng nghe, dù ông ấy là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong đội tuyển vừa rồi dù có những người tôi rất quý nhưng tiếng nói của họ chưa đủ tầm. Cũng nên có giám đốc kỹ thuật và ban trợ giúp nữa, và những người lên đó phải là người có chuyên môn.

* Xin cảm ơn ông.

Quang Minh (thực hiện)

Quang Minh