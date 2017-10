HLV Lê Thụy Hải: ‘Thắng Than Quảng Ninh cũng bình thường thôi’

Tươi cười bắt tay các cầu thủ rồi vui vẻ trả lời báo Thanh Niên sau trận thắng 4-2 ngay trên thánh địa sân Cẩm Phả, nhưng giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải lại nói: ‘Thắng Than Quảng Ninh thì sao, tôi thấy rất bình thường'.



Trận đấu trên sân Cẩm Phả khá hấp dẫn khi hai đối thủ có màn rượt đuổi khá kịch tính. Than Quảng Ninh chơi không tồi, thậm chí ở vừa vào đầu hiệp 2 nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Dyachenko còn vươn lên dẫn trước 2-1 (hiệp 1, Ivan Firer mở tỷ số cho Thanh Hóa nhưng phút 43, Minh Tuấn gỡ hòa 1-1).

Tuy nhiên, một lần nữa“quái kiệt” Lê Thụy Hải đã tiếp tục mang đến cho Thanh Hóa một lối chơi hết sức ấn tượng và hiệu quả. Cả nội binh lẫn ngoại binh của đội bóng này đều để lại dấu ấn cá nhân đậm nét, trong đó Ngô Hoàng Thịnh ghi một bàn ở phút 62, Firer ghi thêm một bàn nữa cho riêng mình ở phút 78 còn Omar ấn định chiến thắng 4-2. Đội khách được thưởng 600 triệu đồng.

Còn ông Hải thì nói: “Đội tôi đã thắng liền 2 trận, nên cũng quen với cảm giác chiến thắng rồi. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận đây là một trận đấu kịch tính và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi rất mừng khi các cầu thủ đã giữ được sự tự tin. Từ lúc mở tỷ số đến lúc bị dẫn trước các cầu thủ Thanh Hóa vẫn cố gắng tuân thủ đúng chiến thuật, hình thành một lối chơi bài bản đã tập luyện kỹ”.

Ông Hải bật mí: “Khi bị thua, tôi nhận thấy phải thay người ngay. Khi Thanh Bình vào thay Quốc Phương rồi yêu cầu Đình Tùng mở rộng ra biên. Từ đây các tấn công biên có uy lực hơn, đồng thời hạn chế sự dâng cao của Thanh Hiền và các anh thấy đấy chúng tôi gỡ hòa ngay, đây chính là bước ngoặt của trận đấy”.

Nói về người đồng nghiệp Phan Thanh Hùng, ông Hải trầm tư: “Tôi biết anh Hùng đang buồn. Tôi và anh ấy đối đầu nhiều lần và đa phần là tôi thắng. Hôm nay, Quảng Ninh chơi một lối đá khá giống Hà Nội T&T nhưng ở tầm thấp hơn nhiều, bản thân các cầu thủ Quảng Ninh chưa đủ khả năng để chơi bóng như thế. Đội họ không có ai nổi bật để chúng tôi phải chăm sóc đặc biệt. Anh Hùng còn nhiều việc phải làm ở đây đấy”.

Đang vui vẻ nói về trận đấu thì ông Hải nghiêm mặt khi được hỏi về những quả phạt 11m. Ông Hải nói: “Tôi thấy Thanh Hóa bị quả 11m không xứng đáng. Người ta nói không nên chỉ trích trọng tài nhưng tôi thấy trọng tài Việt Nam hay có thói quen muốn nổi bật hơn 22 cầu thủ. Như anh Trí là người rất có trình độ nhưng anh ấy lại hay có những hành động giải thích, thể hiện khiến mất đi cái trình độ của chính anh ý đi”.

Với giọng buồn bã, tân giám đốc kỹ thuật Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng chia sẻ rằng màn chào sân Cẩm Phả của mình không được như mong muốn.

Ông Hùng bày tỏ: “Than Quảng Ninh đã không phát huy được hết khả năng vốn có của mình. Đây là trận thứ hai liên tiếp, đội Than thua trên sân nhà. Nhưng tôi không nghĩ do áp lực từ phía khán đài mà đội bị gây sức ép không đáng có. Bởi trên thực tế, nguồn cổ vũ to lớn từ khán giả lại chính là là yếu tố quan trọng đem lại sức mạnh cho Quảng Ninh”.

Ông Hùng thừa nhận: “Thất bại của Quảng Ninh trước Thanh Hóa thuần túy nằm ở vấn đề chuyên môn chứ không phải do tinh thần. Trước trận, một số cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Than Quảng Ninh cũng tạo ra nhiều cơ hội nhưng khả năng dứt điểm lại không tốt bằng đối thủ.

Tuy có ưu điểm rất lớn về tinh thần tập thể, tính đoàn kết nhưng đôi Quảng Ninh cũng cần phải khắc phục nhiều điều về lối chơi. Công việc trước mắt của tôi và của toàn đội sẽ rất bộn bề vì nhiều thứ cần phải chỉnh sửa. Tôi không bình luận về hai tình huống mà trọng tài Võ Minh Trí đã cho cả đội của tôi và Thanh Hóa hưởng penalty. Tôi cũng không bình luận sâu về giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải. Xin chúc mừng ông ấy đã chiến thắng trên sân khách”.

