HLV Lư Đình Tuấn: U.22 Việt Nam có thể đã bỏ sót nhân tài

Danh sách sơ bộ tuyển U.22 Việt Nam Thủ môn: Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Lâm Ấn Độ (TDC Bình Dương), Nguyễn Văn Hưng (Hà Nội), Huỳnh Tấn Linh (Than Quảng Ninh). Hậu vệ: Thanh Hào, Thanh Hiền (Đồng Tháp), Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Đình Hoàng (SLNA), Thái San (Trẻ SHB Đà Nẵng), Xuân Hùng (Hà Nội), Tiến Thành (Hải Phòng). Tiền vệ: Hoàng Thịnh (SLNA), Quốc Phương (Thanh Hóa), Hải Huy (Than Quảng Ninh), Văn Thanh (Bình Định), Bảo Anh (ĐTLA), Xuân Hùng (An Giang), Thiện Nhân (Đồng Tháp). Tiền đạo: Văn Quyết (Hà Nội T&T), Minh Tuấn, Văn An (Trẻ SHB Đà Nẵng), Đình Bảo (Trẻ Hà Nội), Trung Tín (TDC Bình Dương), Văn Đại (Trẻ Hà Nội). (Lĩnh Nam)