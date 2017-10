HLV Miura: 'Bàn thua trong hiệp 1 do lỗi của toàn hệ thống'

Ông Mai Đức Chung làm trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định cử ông Mai Đức Chung - trưởng phòng các đội tuyển quốc gia giữ chức trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2014. Chiều ngày 17.11, đội tuyển sẽ chính thức đóng quân tại khách sạn Crowne Plaza (các đội khác cùng bảng A cũng trú quân tại đây). Ngày 19.11, đội tuyển Indonesia sẽ có mặt tại Hà Nội. Ngày 21.11, HLV Miura sẽ chính thức công bố danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup bởi theo ông: “Tôi chưa thể tiết lộ danh tính 3 cầu thủ bị loại do cần thêm thời gian suy nghĩ. Hơn nữa cũng phải phòng ngừa từ nay đến ngày 21.11 có cầu thủ nào đó không may bị ốm đau hoặc chấn thương. Đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại AFF Cup là Indonesia. Tôi cho rằng đây là một đội bóng mạnh được dẫn dắt bởi cựu HLV đội tuyển Việt Nam (ông Alfred Riedl - PV). Ông ta rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á. Nhưng tôi chưa thể nói ngay vào lúc này là tuyển Việt Nam sẽ chơi thế nào trước Indonesia vì sẽ lộ bài mất”. Lan Phương