HLV Miura: Hàng phòng ngự Olympic Việt Nam vẫn làm tôi đau đầu

(TNO) Nhận xét về trận thắng 1-0 trước Kyrgyzstan vào chiều nay, HLV Toshiya Miura cho biết tuyển Olympic Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện.

HLV Toshiya Miura cho biết ông vẫn lo lắng về hàng phòng ngự Olympic Việt Nam - Ảnh: Đăng Khoa

* Ông đánh giá thế nào về trận đấu này?

HLV Miura: Đây là trận đấu khó của Olympic Việt Nam vì như tôi đã nói, niềm tin mà Bóng đá Việt Nam đang gầy dựng trở lại cần phải được hun đúc từng ngày, nên bất cứ trận nào cũng phải chơi với nhiệt huyết tốt nhất và không được tự cho phép mình lơi lõng bất cứ lúc nào.

Tôi luôn muốn các hậu vệ phải cắt bóng hợp lý để trở thành cầu thủ đầu tiên phát động tấn công tốt. Nhưng tôi vẫn còn đang đau đầu vì họ vẫn chưa hoàn toàn tránh khỏi sai sót và lỗi vị trí để cho đối thủ có một số tình huống gây nguy hiểm. Đó là vấn đề mà tôi sẽ phải làm việc kỹ hơn khi gặp UAE HLV Toshiya Miura

Đối thủ Kyrgyzstan hôm nay đã chơi rất tốt, họ biết điểm mạnh của chúng ta nên phong toả Hồng Quân và chia cắt với tuyến giữa. Họ có thể hình mạnh mẽ và rất tập trung trong phòng ngự nên các cầu thủ Việt Nam không dễ thể hiện được nhiều như khi đá với Iran.

* Các câu thủ Việt Nam xử lý tình huống không thực sự tốt, theo ông vì sao?

HLV Miura: Trong tập luyện tôi thường yêu cầu họ phải cố gắng trau dồi các cú sút và nhiều tư thế, vị trí khác nhau. Nhưng vào thi đấu đôi khi sẽ khác vì nhiều lý do như bạn cũng thấy. Một phần do áp lực và phần khác sự vụng về vẫn còn trong từng đôi chân nên xử lý còn thiếu bình tĩnh, còn nôn nóng. Tôi tiếc nhất là pha bóng của Giang Trần Quách Tân lại xử lý quá non nớt

* Dường như ông không hài lòng lắm ở hàng phòng ngự khi vẫn còn mắc nhiều sai lầm?

HLV Miura: Tôi mất 2 cầu thủ hậu vệ đá chính là Huy Toàn và Duy Khánh trong trận này nên phải điều chỉnh. Tôi đã nói điều đó trong giờ nghỉ giải lao và yêu cầu họ phải hết sức tự tin phòng thủ khu vực thật tốt, đừng để lộ bất cứ khoảng trống nào.

* Chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận vòng 2, ông sẽ làm gì để Olympic Việt Nam tiềp tục chơi thăng hoa?

HLV Miura: Thời gian đó đủ cho các cầu thủ Olympic Việt Nam duy trì được trạng thái hưng phấn. Tôi không muốn nghỉ quá lâu như 1 tuần giữa 2 trận vừa qua cũng dễ khiến cho cầu thủ mất cảm giác bóng. Tôi chủ yếu cho cầu thủ tập nhẹ để hồi phục sức.

Quang Tuyến (thực hiện)

Q.T