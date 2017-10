HLV Miura ‘nài nỉ’ các CLB đừng bắt ép cầu thủ

(TNO) Chấn thương đang là nỗi ám ảnh của cả đội tuyển quốc gia và đội U.23 Việt Nam, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị nước rút. Danh sách cầu thủ chấn thương của U.23 tiếp tục nối dài, sau Tuấn Anh, Duy Mạnh, Phi Sơn và Tiến Dũng, Mạnh Hùng trở thành cầu thủ thứ 5 bị chấn thương.

HLV Miura đau đầu với tình trạng chấn thương của các cầu thủ - Ảnh: Minh Tú HLV Miura đau đầu với tình trạng chấn thương của các cầu thủ - Ảnh: Minh Tú

Trong buổi tập ngày 16.5, trung vệ Mạnh Hùng Sông Lam Nghệ An đã bị đau trong bài tập đấu đối kháng của U23 Việt Nam. Anh phải rời sân ngay lập tức trong sự đau đớn và cần tới sự trợ giúp của bác sỹ. Đây là chấn thương thứ hai của Mạnh Hùng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28. Trước đó, chuyên gia sút phạt của U.23 đã dính một chấn thương nhẹ ở trận gặp U23 Hàn Quốc hôm 9.5.

Chiều qua, một cầu thủ của U.23 lên tập luyện cùng đội tuyển là Mạc Hồng Quân cũng đã phải rời sân trong bài tập đối kháng do bị đau.



Khi được hỏi ông có áp lực nào không trước tình trạng chấn thương dồn dập của cả hai đội tuyển, ông Miura nói: “Chấn thương là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam hiện tại tồn tại vấn đề nan giải là khi chấn thương, tuyển thủ trở về CLB nhưng CLB lại không có bác sỹ, chuyên gia thể lực. Vì thế tôi đã phải mời sang đây chuyên gia Kubo từ Nhật Bản.



Hơn nữa, nếu chẳng may gặp chấn thương, rất nhiều cầu thủ vẫn phải cố thi đấu vì CLB thiếu người khiến họ không thể hồi phục hoàn toàn. Các CLB nên tôn trọng cầu thủ của mình, đừng sử dụng cầu thủ chấn thương liên tục, điều đó sẽ khiến CLB và các đội tuyển gặp nhiều khó khăn”.

Nhật Duy