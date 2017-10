HLV Miura: ‘Nếu trọng tài cho Việt Nam hưởng phạt đền, cục diện đã khác…’

Bóng đã chạm tay cầu thủ Úc trong vòng cấm và lẽ ra, chúng tôi đã có thể được hưởng 1 quả penalty ngay sau khi bị dẫn bàn 1-0 HLV Miura

Gần hết trận thua Úc, khi tỷ số đã là 0-2, ông Miura mặc thêm chiếc áo khoác vì trời trở gió. Khuôn mặt ông tím tái, nhưng có thể không phải do thời tiết Qatar trở lạnh khi về tối. Vào phòng họp báo, ông thể hiện một nỗi buồn thật sự, khuôn mặt vẫn chưa hết tím tái.Ông bày tỏ tâm trạng: “Tôi xin cảm ơn các cổ động viên Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Qatar vì đã cổ vũ rất nhiệt tình cho chúng tôi. Nhưng tôi cũng rất lấy làm đáng tiếc vì đã không làm thỏa mãn được họ.Trận đầu tiên, U.23 Việt Nam tấn công không tốt nhưng trận này khả năng triển khai tấn công đã tốt hơn, song các cầu thủ đã không tận dụng thành công bất kỳ một cơ hội nào. Màn trình diễn dù tốt hơn, kỹ chiến thuật cũng tốt hơn trận đầu gặp U.23 Jordan nhưng kết cục không như mong muốn. U.23 Úc có nhiều cầu thủ cao to, tốc độ và rất kỹ thuật. Họ đặc biệt nguy hiểm trong những pha bóng bổng.Chúng tôi không may mắn khi để thua bàn từ quá sớm, nếu không trận đấu có thể diễn ra ở chiều hướng khác Tuy nhiên, tôi cũng phải khẳng định rằng, dù Việt Nam thất bại nhưng tôi không thất vọng về các học trò của mình. Họ đã cố gắng hết sức mình rồi. Không thể đòi hỏi hơn được nữa”.HLV Miura thốt lên đầy tiếc rẻ: “Thua trận này cơ hội đi tiếp của U.23 Việt Nam gần như không còn. Giá như ở một số tình huống, chúng tôi không bị thua thiệt bởi trọng tài thì có lẽ, cục diện đã không xấu như thực tế đã xảy ra.Tôi muốn nói đến tình huống bóng đã chạm tay cầu thủ Úc trong vòng cấm và lẽ ra, chúng tôi đã có thể được hưởng 1 quả penalty ngay sau khi bị dẫn bàn 1-0.Nhưng bóng đá là như vậy, chúng ta phải biết chấp nhận. Trọng tài quyết định tất cả và tôi không cho rằng ông ấy cố tình lờ đi quả penalty, vấn đề là do tình huống diễn ra quá nhanh”.