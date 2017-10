HLV Miura: 'Nhiều vị trí của tuyển Việt Nam có trục trặc...'

(TNO) Đội tuyển Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài vào chiều 9.9 và trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Miura đã không ngần ngại phát biểu: ‘Trừ thủ môn, hầu như các vị trí của tuyển đều có trục trặc, không ít thì nhiều’.

HLV Miura tại sân bay Nội Bài chiều ngày 9.9 - Ảnh: Đỗ Hải HLV Miura tại sân bay Nội Bài chiều ngày 9.9 - Ảnh: Đỗ Hải

* Nhiều ý kiến nhận định, nếu không may mắn, Việt Nam đã thất bại. Ông có đồng ý với quan điểm này?



HLV Miura: Chúng tôi đã nhập cuộc không tốt và gặp nhiều khó khăn trong kiểm soát thế trận trước lối chơi mạnh mẽ, áp sát quyết liệt, không ngại va chạm của cầu thủ đội bạn. Thời tiết tại Đài Loan và trọng tài chẳng làm ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả, cái chính là Việt Nam đã không chơi hay.



Giải vô địch bóng đá của Đài Loan tuy là giải amateur nhưng nhiều cầu thủ lại đang thi đấu tại Trung Quốc nên trình độ khá cao. Những gì họ thể hiện trong trận đấu tối qua đã cho thấy, Đài Loan không kém. Cầu thủ cao to, khỏe mạnh, tư duy chiến thuật tốt. Họ đã tạo được một thế trận rất tốt trước Việt Nam và đẩy chúng tôi vào thế khó hầu như cả trận. Đội bạn đã chơi với 200% sức lực của mình.



Vì vậy đúng như bạn hỏi, tôi phải thừa nhận rằng, Việt Nam đã thắng Đài Loan nhờ vào may mắn bởi chúng tôi đã chơi không thực sự tốt.



* Ông nghĩ sao khi dư luận đánh giá rằng HLV Miura chưa tạo dựng được lối chơi có bản sắc riêng cho tuyển Việt Nam?



HLV Miura: Rất nhiều vị trí đã chơi dưới sức nên lối đá của tuyển Việt Nam đã không được định hình rõ ràng. Tuy nhiên, tôi chỉ đề cập đến riêng trận đấu này thôi. Về cơ bản, tuyển Việt Nam vẫn là một đội tốt, nhưng vẫn cần có sự cải cách.

Khá nhiều lần trong trận Văn Quyết (10) sút hụt bóng - Ảnh: Đoan Nhật Khá nhiều lần trong trận Văn Quyết (10) sút hụt bóng - Ảnh: Đoan Nhật * Thưa ông, sau trận thắng nhọc nhằn trước Đài Loan, ông có thừa nhận sai lầm khi không chọn những chân sút như Văn Thắng hay Anh Đức?



HLV Miura: Các cầu thủ Việt Nam được gọi lần này đều có vai trò nhất định trong đội tuyển và ở góc độ nào đó họ cũng đã hoàn thành được mục tiêu khi giành được 3 điểm.



Những cầu thủ mà tôi lựa chọn để vào sân thay người đều được đánh giá là có khả năng tạo nên đột biến. Thực tế, họ đã thể hiện rất tốt vai trò của mình và đóng góp vào chiến thắng chung của đội tuyển.



Còn việc tôi có sai lầm hay không thì tôi chưa nghĩ đến. Tôi cũng chưa biết sẽ triệu tập những ai và loại bỏ những ai sau trận đấu này. Chưa có gì “chuyển động” một cách cụ thể trong đầu của tôi vào lúc này nhưng như tôi nói ở trên, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự.



* Theo ông, điểm gì chính yếu nhất mà đội tuyển Việt Nam cần phải khắc phục?



HLV Miura: Có nhiều điều cần bàn về đội tuyển, về chất lượng chuyên môn. Hàng công không ghi được bàn thắng. Nhưng cũng may còn có Công Vinh ghi Vinh ghi dấu ấn ở cả hai bàn thắng của Tiến Thành và Phi Sơn. Vai trò của Vinh trong trận đấu là rất lớn và coi như Vinh đã hoàn thành nhiệm vụ.



Tuy nhiên, nếu nói để tôi hài lòng về toàn cục thì không. Mọi tuyến của Việt Nam đều cần phải được khắc phục. Ngoại trừ thủ môn Nguyên Mạnh đã chơi rất xuất sắc (nếu không có sự ra vào hợp lý và tỉnh táo của Mạnh thì Việt Nam đã có thể bị thua), những vị trí khác đều không đạt đúng phong độ của mình. Nhiều cầu thủ đã bị "trục trặc", không ít thì nhiều!

