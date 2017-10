‘HLV Miura rất giống mà cũng rất khác ông Calisto’

(TNO) Đó là nhận xét của cầu thủ Nguyễn Minh Châu, người vừa được HLV Toshiya Miura triệu tập chuẩn bị cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Minh Châu từng bỏ lỡ AFF Cup 2014 vì chấn thương - Ảnh: Khả Hòa Minh Châu từng bỏ lỡ AFF Cup 2014 vì chấn thương - Ảnh: Khả Hòa

Cùng với Công Vinh và Thành Lương, Minh Châu cũng là một trong ba cựu binh còn “sót” lại từ thời Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2008. Suốt 7 năm qua, sự nghiệp của Châu thăm trầm cùng đội bóng Hải Phòng nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, dù khoác áo CLB đất Cảng hay sau đó nhiều lần được gọi vào đội tuyển quốc gia, Châu luôn thể hiện là mẫu cầu thủ năng động, xông xáo và đôi lần còn được tín nhiệm trao băng thủ quân đội tuyển.



Một “lát cắt” khá đáng buồn đã xé ngang cái duyên của Châu với đội tuyển Viêt Nam vào tháng 11 năm ngoái. Suốt quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2014, Châu rất “ngon lành cành đào” cả về thể lực lẫn phong độ và gần như chắc chắn sẽ được HLV Miura trao một suất trong đội hình chính thức.



Đùng một cái, sát giờ G, anh bị dính chấn thương dãn dây chằng đầu gối và buộc phải nói lời chia tay với đồng đội. Nhưng cũng khá may mắn, chấn thương của anh không quá “đáng sợ” mà chỉ mất một tháng để điều trị. Hiện tại, Châu được đánh giá là tiền vệ phòng ngự số 1 Việt Nam.



Châu chia sẻ: “Tôi đang cảm thấy rất sung mãn và cũng tự nhận thấy mình càng ngày càng chín chắn về mặt chuyên môn, càng ngày càng hoàn thiện hơn so với những năm trước. Từ đầu mùa V-League đến giờ, tôi thi đấu rất tốt. Có lẽ đó là lý do mà ông Miura đã gọi tôi trở lại đội tuyển. Thú thật, tôi không cảm thấy bất ngờ lắm đâu nhưng mừng thì vẫn rất mừng. Và cũng rất tự hào nữa”.

HLV Calisto từng đưa tuyển Việt Nam đến chức vô địch AFF Cup 2008 - Ảnh: Khả Hòa HLV Calisto từng đưa tuyển Việt Nam đến chức vô địch AFF Cup 2008 - Ảnh: Khả Hòa Khi chúng tôi hỏi Minh Châu là giữa HLV Miura và các đời HLV nội hay ngoại trước đó của đội tuyển, có điểm gì chung và khác nhau, anh đã trả lời thế này: “Cũng rất khó so sánh vì mỗi người một cá tính, một phong thái nhưng tôi thấy HLV Miura có những đặc điểm rất giống với thầy Calisto.



Cả hai ông đều rất giỏi trong việc truyền niềm tin mãnh liệt cho cầu thủ, tạo ra một động lực tinh thần lớn cho chúng tôi. Dưới thời của hai ông, cầu thủ luôn cảm thấy phấn chấn cao độ, ý chí sắt đá và vô cùng nhiệt huyết.



Dĩ nhiên, có thể vì quốc tịch khác nhau nên cách thể hiện của mỗi người lại khác nhau. Nếu như ông Calisto luôn thể hiện sự quyết liệt ngùn ngụt ra bên ngoài, từ thái độ cho đến lời ăn tiếng nói. Thì ông Miura, mang đặc trưng và tính cách đúng của người Nhật.



HLV Miura cũng rất giỏi trong việc động viên tinh thần cầu thủ - Ảnh: Khả Hòa HLV Miura cũng rất giỏi trong việc động viên tinh thần cầu thủ - Ảnh: Khả Hòa Châu nói tiếp: “Tôi không dám nhận xét kỹ về nhân sự của đội tuyển được triệu tập lần này vì thời gian mới là câu trả lời tốt nhất. Nhưng tôi rất vui khi đội tuyển có những gương mặt như trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn, Trần Chí Công.



Trong quá khứ, họ đã từng khoác áo đội tuyển và lần này chắc chắn họ sẽ càng muốn chứng tỏ tài năng của mình, càng khát khao cống hiến để chứng minh với mọi người rằng, sự lựa chọn của ông Miura là hoàn toàn đúng đắn.



Tôi không cho rằng, việc chỉ gọi hai tiền đạo là Công Vinh và Hải Anh là quá mỏng cho hàng công. HLV Miura và Liên đoàn bóng đá Việt Nam chắc hẳn đã tính toán kỹ lưỡng về lực lượng để tạo ra một đội tuyển có chất lượng.



Ngày 24.5 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Thái Lan tại Bangkoc mà theo chia sẻ của Minh Châu: “Lần gặp gần đây nhất của tôi trong màu áo tuyển Việt Nam với tuyển Thái Lan đã…7 năm. Kể từ khi tuyển Việt Nam thắng Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 tại sân Mỹ Đình.



Tôi mong ước, sắp tới đây, dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, đội tuyển Việt Nam sẽ lặp lại thành tích này. Chúng tôi đang rất hào hứng được đối đầu với đấu thủ quá nhiều duyên nợ”.

Lan Phương