HLV Miura sẽ thay đổi nhân sự trận gặp U.23 Úc

* Văn Thành, Thanh Hiền bị chấn thương

“Chúng tôi làm sao không buồn được khi thua sâu U.23 Jordan. Tuy HLV Miura chả trách mắng một ai nhưng tự chúng tôi cảm thấy mình còn quá non nớt về kinh nghiệm và trình độ”, một cầu thủ đã chia sẻ như vậy sau trận ra quân đầu tiên của U.23 Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á.



HLV Miura cho các cầu thủ nghỉ tập sáng qua vì những ai ra sân vào tối 14.1 đều có dấu hiệu bị đuối sức. Ông Miura chưa cho họp đội để rút kinh nghiệm, nhưng ông đã tiết lộ với một số cộng sự là sẽ thay đổi nhân sự ở trận gặp U.23 Úc vào ngày 17.1.



Dự kiến Hồng Duy sẽ được vào sân ngay từ đầu nhưng đồng đội của anh ở HAGL là Tuấn Anh thì khả năng được có mặt ở đội hình xuất phát là 50 - 50. Cách đây ba ngày, Tuấn Anh tuy tập bình thường với đội nhưng có dấu hiệu bị đau nhẹ ở đầu gối nên bác sĩ và HLV Miura không dám mạo hiểm đưa anh đá trận gặp Jordan.



Trả lời báo chí, ông Miura vẫn cho rằng, đội của ông chưa hoàn toàn hết hy vọng bởi: “Mặc dù thất bại trận đầu tiên nhưng chúng tôi còn 2 trận nữa. Trong bóng đá chẳng có gì là không thể”.



Để hy vọng làm nên cái chuyện “chẳng có gì là không thể”, chiều qua, đội U.23 Việt Nam đã bắt đầu tập luyện trở lại để làm quen sân Grand Hamad (sân mà U.23 Việt Nam sẽ thi đấu cả 2 trận còn lại ở vòng đấu bảng vòng chung kết giải U23 châu Á 2016).

Nhưng không giống với những ngày tập khác, thất bại ở trận đầu tiên khiến không khí khá trầm lắng. Những khuôn mặt suy tư và lo lắng. HLV Miura cũng không thể không bất an khi chỉ có 23 tuyển thủ ra sân tập do hậu vệ Thanh Hiền và tiền đạo Văn Thành đang dính chấn thương.Một số cầu thủ khác bị đau và căng cơ nhẹ do trải qua 90 phút chạy đua thể lực với cầu thủ Jordan cao to như “khủng long”. Một trong số ít những cầu thủ được xem là khỏe nhất đội Việt Nam ở buổi tập chiều 15.1 lại chính là…Tuấn Anh vì anh không đá trận thứ nhất.Các bác sĩ chưa khẳng định mức độ nghiêm trọng trong chấn thương của Thanh Hiền và Văn Thành nhưng dù thế nào đội U.23 cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng về mặt thể lực ở trận đấu quan trọng vào ngày 17.1.Chiều 16.1, U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại sân “cũ” Al-Gharafa với những bài tập nặng hơn.