HLV Miura: 'Tại sao phải thất vọng khi U.23 Việt Nam đá trên chân UAE'

Đội U.23 Việt Nam vẫn không thắng trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải U.23 châu Á và điều này để lại quá nhiều tiếc nuối cho HLV Miura. Vì trên thực tế, các học trò của ông không đáng để thua (2-3).



Suốt 90 phút của trận đấu, hình ảnh HLV Abdulla Mesfer của U.23 UAE xuất hiện khá nhiều trên màn hình với khuôn mặt cực kỳ lo lắng. Và hãy nghe ông phát biểu tại cuộc họp báo sau trận: “Tôi đã sống trong những giây phút rất bất an vì diễn biến trên sân gần đúng với những gì tôi nghĩ về đội U.23 Việt Nam.



Tôi nói với các học trò của mình là đối thủ của chúng ta rất mạnh. Tôi xem cả 3 trận của họ và trận đầu, có thể chưa vào guồng và thua Jordan, nhưng ở trận thứ 2 gặp Úc họ đã thi đấu tốt hơn. Sang đến trận này còn tốt hơn nữa”.



Ông Abdulla còn chia sẻ một cách khá thành thực: “Đây là 1 trong ít trận đấu để lại nhiều cảm xúc nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng đã kết thúc trận đấu với 1 chiến thắng và giành quyền vào tứ kết một cách đầy khó khăn. Nhưng cũng một phần do chúng tôi thi đấu 2 trận trước đã quá mệt nên trận này không có thể lực và sự chuẩn bị tốt nhất. Ơn Trời, mọi thứ đã tốt đẹp”.



Hai thất bại trước U.23 Jordan và Úc không đem đến quá nhiều nỗi bức xúc cho HLV Miura. Nhưng ở trận thua UAE với tỷ số 2-3, ông lại thốt lên: “Kết quả này khiến tôi thất vọng. Khi tỷ số đang là 2-2, Việt Nam vẫn chơi tốt. Lẽ ra chúng ta phải thắng trận này. Do cầu thủ thiếu kinh nghiệm mà thôi.



Tại sao tôi thất vọng? Không phải tôi tự khen mà thực tế là Việt Nam chơi hơn hẳn UAE và đầu hiệp 2 cũng vậy, cho tới khi chúng tôi bị phản lưới nhà”.



Tuy nhiên, ông cũng vẫn rất yêu các học trò của mình và minh chứng điều đó bằng sự đánh giá đôn hậu: “Tôi không trách các cầu thủ với kết quả này. Những gì diễn ra trên sân mà mang lại bất lợi cho U.23 Việt Nam chỉ vì thiếu kinh nghiệm.



Các cầu thủ của tôi hầu hết đều kém đối phương từ 1-2 tuổi, mà trong bóng đá, 1-2 tuổi rất quan trọng. Tôi hy vọng giải đấu này mang lại nhiều bài học quý báu cho họ trong tương lai, bất kể ở đấu trường nào”.



Ông không nhắc đến sai lầm của Hoàng Lâm dù anh đánh đầu vào chính mành lưới của thủ môn Văn Tiến, mà nhấn mạnh đến bàn thua thứ 2 của U.23 Việt Nam: "Bóng đá luôn chứa đựng sự may mắn và cả không may mắn. Rất tiếc khi tình huống này, chúng tôi lại không may mắn một chút nào. Đó chỉ là đường chuyền chứ không phải là cú dứt điểm, nhưng bóng vẫn đi vào lưới".

Công Phượng phải nhập viện khẩn cấp Công Phượng được đưa thẳng vào bệnh viện - Ảnh: Mai Nhung Công Phượng được đưa thẳng vào bệnh viện - Ảnh: Mai Nhung Trong một tình huống thoát xuống, Công Phượng bị cầu thủ cao to của U.23 UAE thúc rất mạnh từ phía sau. Phượng ngã xuống, đập vai trái xuống đất và anh đau đớn đến mức không thể thi đấu nổi. Ban tổ chức phải cho xe điện vào sân, đưa anh ra khỏi trận đấu. Nhận thấy chấn thương của Phượng ở mức độ khá nặng, các bác sĩ đã phải đưa anh đến bệnh viện của thủ đô Doha chụp phim.

