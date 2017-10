HLV Miura trách cầu thủ U.23 Việt Nam không chịu ‘buôn chuyện’

Nhưng rất bất ngờ khi ông thầy người Nhật lại dùng từ “thú vị” khi nói về thất bại này bởi cho rằng: “Tôi và các học trò đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm”.

Duy Khánh với đầu gối quấn băng vẫn ra sân - Ảnh: Ngô Nguyễn Duy Khánh với đầu gối quấn băng vẫn ra sân - Ảnh: Ngô Nguyễn

* Báo chí đã tốn nhiều giấy mực vì tình hình chấn thương của đội U.23 Việt Nam. Bản thân ông có sốt ruột?Tôi chẳng bao giờ mong đợi cầu thủ của mình bị chấn thương. Nhưng có nhiều việc không phải muốn là được. Trong thể thao, nhất là bóng đá, chấn thương có thể ập đến bất cứ lúc nào. Có thể do sân bãi không đảm bảo, mà ở nhiều nước châu Á, sân bãi luôn là vấn đề lớn, có thể do khâu chăm sóc y tế không được tốt.... Tại Việt Nam, tôi nhấn mạnh lại điều này là nhiều CLB không chú trọng chăm sóc cầu thủ sau chấn thương. Khâu y tế không quy chuẩn. Nhiều cầu thủ tái phát chấn thương nhiều lần vì lý do này.Đội U.23 Việt Nam cũng hay chấn thương bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Tôi còn nhớ ở trận gặp U.23 Hàn Quốc hồi tháng 5 năm nay tại vòng loại U.23 châu Á, nhiều cầu thủ Việt Nam đã bị đau trong những tình huống tranh chấp tay đôi, trong khi đội bạn vẫn rất khỏe.Nhưng nói gì thì nói, chấn thương là thứ khó lường trước. Như CLB AC Milan chi 5 triệu USD/năm để chăm sóc y tế cho cầu thủ nhưng vào mùa giải vẫn có cả chục cầu thủ bị chấn thương. Hay đội Olympic Nhật Bản, ngồi ngoài suốt 8 tháng vì chấn thương nhưng vừa vào sân đã bị tái phát ngay lập tưc.* Liệu đội U.23 Việt Nam có xảy ra những tình huống xấu là có thêm cầu thủ phải về địa phương vì chấn thương?Huy Toàn, Ngọc Thắng đã phải trở về CLB do không kịp hồi phục. Đội hiện nay vẫn còn một vài ca khác nhưng tôi tin Tuấn Anh, Duy Mạnh, Hữu Dũng vẫn kịp khỏi chấn thương trước khi tôi chốt danh sách dự vòng chung kết U.23 châu Á. Họ vẫn còn cơ hội.