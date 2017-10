HLV Miura trẻ hóa mạnh mẽ đội Olympic Việt Nam

(TNO) HLV Toshiya Miura vừa hoàn tất danh sách đội Olympic quốc gia gồm 38 thành viên, trong đó có 30 cầu thủ, tập trung từ ngày 17.8 đến 3.10 tại Hà Nội. Chỉ có 7 cầu thủ từng dự SEA Games 27 vào cuối năm 2013 được giữ lại đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 17 tại Incheon - Hàn Quốc.

HLV Miura cũng sẽ dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Đây là danh sách không chỉ nhằm phục vụ cho sân chơi trước mắt là ASIAD 17 vào tháng 9 mà còn cho tương lai sau này là SEA Games 28 năm 2015 nên so với lần triệu tập cho SEA Games 27, nhân sự Olympic Việt Nam đã có sự thay đổi rất đáng kể.

Một số cầu thủ quá tuổi nhưng đạt phong độ tốt đã được “điều động” lên đội tuyển Việt Nam như thủ môn Trần Nguyên Mạnh, tiền đạo Vũ Minh Tuấn, trung vệ Đinh Tiến Thành, đội giữ lại 7 gương mặt cũ gồm: thủ môn Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp), hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội T&T), Phạm Mạnh Hùng (Sông Lam Nghệ An), tiền vệ Nguyễn Huy Hùng (CLB Hà Nội), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Trần Phi Sơn (Sông Lam Nghệ An), tiền đạo Mạc Hồng Quân (An Giang).

Tiền đạo Ngô Ngân Đại được HLV Miura triệu tập trở lại dù năm ngoái, sát ngày lên đường dự SEA Games27, cầu thủ của CLB Hà Nội này đã bị HLV Hoàng Văn Phúc loại bỏ.

22 cầu thủ còn lại đều là những cầu thủ rất trẻ và chưa từng khoác áo đội tuyển Olympic hay đội trẻ quốc gia trước đó.

Điều đáng chú ý là tuy CLB Ninh Bình đã tạm xin rút khỏi V-League do có cầu thủ bán độ nhưng một cầu thủ trẻ của đội này vẫn lọt vào mắt xanh của ban tuyển chọn VFF là hậu vệ Nguyễn Minh Tùng. Hay như đội bóng Nam Định không có mặt ở hai giải đấu lớn nhất nước là V-League và hạng Nhất nhưng cũng có một cầu thủ được gọi tên là Nguyễn Hữu Khôi. Bình Định có một cầu thủ là Huỳnh Văn Thanh.

Tuy là đội đương kim vô địch V-League nhưng Bình Dương không có cầu thủ nào đủ tuổi để cống hiến cho tuyển Olympic quốc gia lần này. Trong khi đó, CLB Sông Lam Nghệ An đóng góp số lượng cầu thủ đông nhất với 7 người, trong đó 5 tiền vệ đều 20 tuổi gồm Hồ Sỹ Sâm, Võ Ngọc Đức, Nguyễn Văn Mạnh, Cao Xuân Thắng, Hồ Khắc Ngọc.

Theo nhận xét của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An (SLNA) Nguyễn Hồng Thanh, số cầu thủ trẻ của SLNA đều có chất lượng tốt, đầy triển vọng và sẽ trở thành trụ cột của SLNA ở những mùa bóng sau này.

Đóng góp 5 cầu thủ cho đội tuyển Olympic là CLB Hà Nội. Ngoài Ngân Văn Đại, Nguyễn Huy Hùng, còn có hậu vệ Nguyễn Minh Hải, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Văn Thuận.

Á quân V-League 2014 Hà Nội T&T cống hiến 4 cầu thủ, trong đó có tới 2 thủ môn Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Công và hậu vệ Sầm Ngọc Đức, tiền vệ Phạm Văn Thành. SHB Đà Nẵng cũng có 3 cầu thủ: tiền vệ Hồ Ngọc Thắng, Đặng Anh Tuấn, Giang Trần Quách Tân.

Số cầu thủ còn lại gồm: thủ môn Vũ Ngọc Cường (Khánh Hòa), hậu vệ Phạm Hoàng Lâm (Đồng Tâm Long An), tiền vệ Đào Nhật Minh (Than Quảng Ninh), Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai).

Vì đội tuyển Việt Nam cũng sắp tập trung vào ngày 22.8 cũng tại Hà Nội nên HLV Miura sẽ phải “cai quản” cùng lúc hai đội tuyển. Tuy nhiên, trong lúc đội lớn chuẩn bị cho trận đấu với tuyển CHDCND Triều Tiên vào ngày 1.9 thì đội Olympic sẽ tạm giao cho trợ lý 1 Lê Tuấn Long.

Các trợ lý còn lại của ông Miura gồm: Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương), Đỗ Mạnh Dũng (Viettel) và Nguyễn Văn Cường làm HLV thủ môn.

Lan Phương

