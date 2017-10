HLV Miura trình diễn 'gu thời trang' lạ trong ngày hội ngộ tuyển Việt Nam

Công Phượng, Tiến Dũng (HAGL) và Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng) có mặt khá sớm Công Phượng, Tiến Dũng (HAGL) và Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng) có mặt khá sớm

Cùng góp mặt lúc đầu giờ chiều còn có các trợ lý Ngô Quang Sang, Trần Công Minh, và Nguyễn Đức Cảnh. Hai cầu thủ Xuân Thành (Bình Dương) cùng Quang Hải (Than Quảng Ninh) cũng kịp góp mặt và nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa) mặc dù đang ở tại Hà Nội sau trận đấu chiều qua với Hà Nội T&T nhưng cũng phải tới gần 14 giờ chiều mới có mặt.Hai cái tên rất đáng chú ý là Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và Công Vinh (Bình Dương) phải tới cuối giờ chiều mới có thể hội quân do bận việc riêng. Nhóm cầu thủ SLNA do khó khăn trong việc di chuyển, nên phải tới 19 giờ tối nay mới có thể gặp mặt các đồng đội.