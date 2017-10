HLV Miura vẫn chưa chọn thủ quân cho tuyển Việt Nam

Vé xem đội tuyển Việt Nam chỉ 50.000 đồng

Trong cuộc họp báo trước trận sáng nay tại Hải Phòng, HLV đội Hồng Kông Kim Pan Goon nói: “Qua hai lần chạm trán tại vòng loại Asian Cup, chúng tôi nhận thấy các cầu thủ VN giàu kỹ thuật và thi đấu rất máu lửa. Tuy đây chỉ là trận đấu giao hữu nhưng Hồng Kông sẽ quyết tâm giành chiến thắng”.

Ở một diễn tiến khác, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hải Phòng Đan Đức Hiệp vừa chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức trận đấu vào 17 giờ ngày 6.9.

Theo đó, các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, phát hành vé… đã được các sở, ngành thảo luận với mục tiêu chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu diễn ra thành công, an toàn, phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá của nhân dân thành phố.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng khẳng định, đây là trận đấu giao hữu mang tầm quốc gia, vì vậy công tác chuẩn bị phải được thực hiện chu đáo. Vấn đề sân thi đấu, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài sân Lạch Tray, an toàn giao thông khu vực SVĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ cần được triển khai nghiêm túc, tạo hình ảnh đẹp về Hải Phòng. Riêng khán đài C và D nên cho học sinh, sinh viên vào miễn phí để cổ vũ cho trận đấu.

Giá vé xem trận đấu cũng khá rẻ, 100.000 đồng và 50.000 đồng.

Lan Phương