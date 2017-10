HLV Miura xây chắc tuyến phòng ngự U.23 Việt Nam

(TNO) Với mục tiêu hạn chế bàn thua trước U.23 Nhật Bản, HLV Miura sẽ xây chắc hàng phòng ngự ở trận đấu quan trọng vào chiều tối nay (lúc 19 giờ 15, ngày 29.3, giờ VN).



Các cầu thủ U.23 Việt Nam chuẩn bị có trận đấu rất khó khăn với Nhật Bản: Ảnh: Bạch Dương

Để cạnh tranh với các đội nhì bảng khác nhằm tìm suất đến VCK U.23 châu Á, U.23 Việt Nam phải có hiệu số bàn thắng bại thật tốt. Bởi thế, ưu tiên hàng đầu của U.23 Việt Nam là hạn chế bàn thua trước Nhật Bản.



Ở trận thắng Macau 7-0, U.23 Nhật Bản chứng tỏ sức mạnh của mình với lối chơi tấn công đa dạng, những pha nhồi bóng từ hai biên, hay những miếng đánh trung lộ của đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc đều diễn ra với tốc độ cao.



Vì thế, để hạn chế người Nhật, HLV Miura đã lệnh cho học trò của mình phải chơi áp sát, không cho người Nhật cầm bóng quá nhiều.



Ở trận giao hữu cuối trước lúc lên đường với Đồng Nai, HLV Miura đã luyện cho U.23 Việt Nam đá với đội hình 5-4-1, với 3 trung vệ là Tiến Dũng – Ngọc Hải – Mạnh Hùng như bài tập để chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam chưa quen với sơ đồ này nên các trung vệ thường giẫm chân nhau.



Vì thế, nhiều khả năng ông Miura phải tăng cường phòng ngự từ giữa sân với việc tăng cường thêm một tiền vệ đánh chặn.



Phương án có thể được lựa chọn là đá với đội hình 4-2-3-1, đưa Hùng Dùng vào đá cặp tiền vệ với Hữu Dũng, để án ngữ trước mặt hàng phòng ngự tạo nên thế phòng ngự nhiều tầng.



3 tiền vệ phía trên sẽ là Đức Huy, Tuấn Anh, Ngọc Thắng. Lúc này, Công Phượng sẽ đá tiền đạo cắm, nhưng cũng sẽ lùi về hỗ trợ tuyến giữa tham gia phòng ngự. Với đội hình này, U.23 Việt Nam có thể tranh chấp được khu vực giữa sân với Nhật Bản, bởi các học trò của HLV Miura có kỹ thuật cá nhân khá tốt.



Tuy nhiên, khi tập trung xây chắc hậu cứ, hàng tấn công của U.23 Việt Nam sẽ rất mỏng nên không đủ sức để gây sức ép trước khung thành đối phương. Vì thế, ở buổi tập chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Miura đã cho cầu thủ của mình sút xa và yêu cầu Tuấn Anh, Ngọc Thắng, Công Phượng, Đức Huy… mạnh dạn sút mỗi khi có khoảng trống, để khiến đối phương phải lo phòng ngự không dám dốc toàn lực tấn công.



Ở trận đấu then chốt này, điều lo lắng nhất của HLV Miura vẫn là vị trí thủ môn. Hoài Anh đã chơi không tốt ở trận gặp Malaysia do bị tâm lý, ra vào không dứt khoát, tạo nên cảm giác bất an cho các đồng đội.



Tuy nhiên, thủ môn Hoài Anh là người có khả năng bắt bóng bỏng rất tốt, nên hy vọng anh sẽ làm chủ được khu vực 16m5o ở trận đấu cam go với Nhật Bản.



Chỉ cần cầm chân Nhật Bản ở 45 phút đầu tiên, thì U.23 Việt Nam có thể thay đổi chiến thuật ở hiệp đấu thứ 2 để có thể tạo nên bất ngờ.

Khánh Châu