HLV Nhan Thiện Nhân: Bảo vệ chưa kịp đánh trọng tài Dũng

(TNO) HLV Nhan Thiện Nhân thừa nhận đã có một bảo vệ lao đến định hành hung trọng tài Phùng Đình Dũng, nhưng rất may HLV của CLB HV.An Giang đã kịp thời ngăn lại.

Nhân viên bảo vệ (nón đỏ) định hành hung trọng tài Dũng - Ảnh: Dương Thu

Theo tìm hiểu, nhân viên bảo vệ này có tên là Long, còn được gọi là Long “sườn” từng là cầu thủ của An Giang ngày xưa. Ông Long chỉ mới về làm nhiệm vụ bảo vệ tại sân Long Xuyên từ đầu mùa giải này và được đánh giá là khá hiền.

Trong trận đấu khi HV.An Giang thua Than Quảng Ninh 1-2, sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Phùng Đình Dũng vang lên, ông Long vốn được giao nhiệm vụ trên khán đài đã lao xuống đòi “tẩn” ông Dũng, nhưng không đánh trúng vì ông Dũng đã kịp thời né tránh, theo lời kể của cầu thủ HV.An Giang.

Trước đấy, trận đấu giữa HV.An Giang và Than Quảng Ninh đã diễn ra hết sức quyết liệt với 3 thẻ đỏ cùng 4 thẻ vàng khác được rút ra cho cầu thủ 2 đội. Dẫu vậy, theo phản ứng của cầu thủ của cả 2 đội thì thực tế số thẻ có thể phải cao hơn nhiều khi ông Dũng để sót lỗi cho cả 2 đội.

Theo HLV Nhan Thiện Nhân, hành vi bạo lực của ông Long là sai nhưng đấy là bởi quá bức xúc về trọng tài và nó không liên quan đến công tác an ninh trên sân.

Ông Nhân phát biểu: “Không thể đổ chuyện này vào công tác an ninh. Tôi nói thật nếu ban huấn luyện, lãnh đạo và an ninh không tỉnh táo thì với kiểu cầm còi như thế ông Dũng đừng mong rời sân. Sau trận đấu cổ động viên rất giận dữ, vây quanh xe đội Than Quảng Ninh để phản đối. Tuy nhiên lực lượng an ninh đã can thiệp rất kịp thời và hiệu quả, giúp Than Quảng Ninh rời An Giang bình yên.

Anh Long là người nhà, bất ngờ bức xúc khiến chúng tôi trở tay không kịp. Nhưng khi anh lao tới đòi đánh tôi đã kịp chạy đến nắm lại lôi ra. Anh Long làm vậy là sai, HV.An Giang sẽ có hình thức xử lý sau. Nhưng tôi khẳng định anh ấy chưa hề đánh trọng tài Phùng Đình Dũng”.



Trọng tài Dũng rút thẻ đỏ với Văn Sang của HV.An Giang - Ảnh: Dương Thu

Về công tác trọng tài, HLV Nhan Thiện Nhân đã có những lời lẽ khá gay gắt, thậm chí đặt dấu hỏi về tính công minh trong các quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng.

Ông bức xúc: “Trọng tài đã điều hành trận đấu quá không tốt, cố tình triệt hạ An Giang. Chúng tôi đã xác định sẽ đá play-off rồi, chỉ muốn đá phục vụ khán giả thôi mà bị “dí” từ đầu đến cuối. Không biết ông ấy làm vậy là có ý đồ gì?

Hôm qua, lãnh đạo bóng đá ngồi trên khán đài rất đông, họ có thấy hay không? Ngồi ở đấy mà không mạnh dạn, có chính kiến của mình thì bóng đá Việt Nam sẽ vứt đi.

Có thể các bạn nghĩ tôi bức xúc và thua nên nói bậy. Nhưng hãy chờ rồi xem, cuối giải hoặc 1-2 năm tới xảy ra chuyện gì để biết tôi nói có đúng hay không!”.

Trước trận đấu có tin HV.An Giang thanh lý 4 cầu thủ là Minh Tùng, Minh Nhựt, Ngọc Quốc và Công Thành. Tuy nhiên HLV Nhan Thiện Nhân đính chính đội bóng chỉ xác định không sử dụng và trả về CLB và chưa có quyết định thanh lý. “Tôi không nghi ngờ tiêu cực gì, xác định có lẽ chuyện chậm lương và tiền lót tay khiến các em thi đấu uể oải trong trận thua B.Bình Dương. HV.An Giang xác định chỉ còn 3 trận nên sẽ chỉ sử dụng những ai còn muốn cống hiến, bởi thế gửi trả 4 cầu thủ này về CLB để lãnh đạo quyết định”, ông Nhân cho hay.

Trọng tài Phùng Đình Dũng rất tội nghiệp “Vì dồn đến đường cùng nên CLB HV.An Giang đổ hết lỗi cho trọng tài Phùng Đình Dũng”, đó là ý kiến của HLV đội Than Quảng Ninh Đinh Cao Nghĩa. Ông Nghĩa nói tiếp: “Đối với HV.An Giang, đây là trận đấu mang tính sống còn đối với họ. Nếu thắng, họ sẽ không phải đá play-off. Nhưng trên thực tế, vì không có được thế trận tốt nên bị chúng tôi đánh bại. Tôi cho rằng, HV.An Giang thua thuần túy do chuyên môn. Trọng tài Dũng bắt tương đối chuẩn, những thẻ vàng hay thẻ đỏ bị rút ra ở trận này đều chính xác. Bản thân cầu thủ Than Quảng Ninh cũng bị thẻ đỏ do phạm lỗi nặng với đội bạn. Như vậy, đâu có thể nói trọng tài thiên vị chúng tôi. Thất bại, ban huấn luyện và cầu thủ HV.An Giang lại đổ hết lỗi cho trọng tài. Đó là cái trách oan. Và dù thế nào thì hành vi hung tợn lao vào đánh trọng tài của một nhân viên bảo vệ sân Long Xuyên cũng không thể chấp nhận được. Cầu thủ Trọng Nghĩa cho biết: “Đội Than Quảng Ninh vừa trải qua một trận đấu rất căng thẳng. Căng thẳng thuần túy về chuyên môn đã đành, còn căng thẳng vì lo sợ cổ động viên HV.An Giang tấn công. Sau trận, chúng tôi phải nán lại trên sân không dám ra ngoài vì khán giả bao vây phía cổng sân. Chỉ khi lực lượng cơ động đồng ý cho phép chúng tôi ra về, anh em mới khẩn trương lên xe và được hộ tống quãng đường 15 km. Trong trận, rất nhiều lần, cầu thủ HV.An Giang vì thua trận nên cay cú, quay sang cự cãi rồi chửi trọng tài Dũng rất tục tĩu. Tôi thấy trọng tài rất tội nghiệp". Lan Phương

Tiểu Bảo

