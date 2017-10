HLV Như Thuần chia tay V-League 2015 sớm

(TNO) HLV Phạm Như Thuần của Than Quảng Ninh đã phải nói lời chia tay sớm với V-League 2015 sau án phạt cấm chỉ đạo 2 trận của Ban kỷ luật, vì lỗi phản ứng trong trận thắng 5-0 trước Sanna Khánh Hòa tại vòng 24 hôm 1.9.

HLV Như Thuần (áo trắng) trò chuyện cùng chủ tịch CLB T.Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú HLV Như Thuần (áo trắng) trò chuyện cùng chủ tịch CLB T.Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú

Đây là tin buồn với Như Thuần bởi cựu danh thủ này vừa tới nhậm chức ở đội bóng đất mỏ chưa được bao lâu. Ngay khi tạo được dấu ấn đầu tiên là thắng lợi trước Sanna Khánh Hòa, Như Thuần lập tức nhận án phạt.

Do V-League chỉ còn 2 vòng, Như Thuần đã kết thúc sớm mùa giải đầu tiên trên tư cách HLV chuyên nghiệp của mình tại Than Quảng Ninh.

Trước đó, nhiều HLV và quan chức khác ở V-League cũng đã nhận các án phạt tương tự. Chẳng hạn, HLV Võ Đình Tân - đối thủ của Như Thuần ở vòng 24, cũng từng nhận án phạt cấm chỉ đạo 2 trận và nộp 5 triệu đồng tại vòng 19.

Một cái tên khác cũng nhận án phạt cấm làm nhiệm vụ 2 trận là trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai sau sự vụ chạy vào sân phản ứng trọng tài trên sân Thanh Hóa tại vòng 15.

Người chịu án phạt nặng hơn cả trong mùa giải này có lẽ là trợ lý Văn Sỹ Sơn của Hà Nội T&T. Ông Sơn phải nộp 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận ngay ở lượt trận 12 khi Hà Nội T&T hành quân tới Đồng Tháp.

HLV Trương Việt Hoàng may mắn hơn khi chỉ phải nộp 2 triệu đồng tiền phạt do không tham dự buổi họp báo sau trận đấu vòng 12 với Đồng Tâm Long An.

Đỗ Hải