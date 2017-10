HLV Như Thuần: 'Than Quảng Ninh thắng Hà Nội T&T đúng thời điểm'

Than Quảng Ninh ăn mừng chiến thắng trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Minh Tú

"Đã từ lâu rồi Than Quảng Ninh không thể giành chiến thắng trước Hà Nội T&T và đây là thời điểm thích hợp. Tôi không cho rằng HLV Minh Đức kém về chuyên môn, chúng tôi cũng không mạnh lên, nhưng rõ ràng thời điểm hiện tại Hà Nội T&T đang gặp bất ổn. Hơn nữa, bất cứ CLB nào thay HLV trước giải đấu chỉ 1 tuần sẽ gặp rất nhiều khó khăn", HLV Như Thuần nói.



Trận đấu này, đội bóng vùng Đông Bắc giành chiến thằng bởi bàn thắng duy nhất của Dyachenko. Đánh giá về màn trình diễn của tân binh này, HLV Phạm Như Thuần nói: "Năm trước chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về ngoại binh. Nhưng mùa giải này vấn đề đó đã được giải quyết phần nào. Dyachenko là cầu thủ có chuyên môn. Khi đấu tập anh ấy có thể ghi tới 4, 5 bàn thắng. Điều khiến tôi hài lòng là anh ấy đã ghi bàn và đem chiến thắng về cho đội nhà".

Ngoài Dyachenko, một tân binh khác là Thanh Hiền cũng thi đấu khá tốt ở 2 trận vừa qua của đội bóng đất mỏ. HLV Phạm Như Thuần tiết lộ bí quyết giúp cậu học trò thăng hoa. "Tôi đã hỏi Thanh Hiền thích chơi nhất ở vị trí nào và sở trường là gì. Bản thân tôi luôn tôn trọng những điều đó của các học trò để giúp họ thi đấu tốt nhất có thể. Trường hợp bất đắc dĩ, tôi mới phải xếp cầu thủ đá trái sở trường".

Than Quảng Ninh đã có chiến thắng đầu tay ở mùa giải năm nay, trước đội bóng cũ của Như Thuần. Đánh giá về điều này, ông Thuần cho biết: "Tôi nghĩ mình làm việc ở đâu thì phải cống hiến hết mình cho nơi đó. Ngoài đời tôi và HLV Minh Đức cũng là bạn rất thân. Nhưng trong sân thì khác. Hơn nữa, mùa bóng trước Than Quảng Ninh cũng đã thua Hà Nội T&T trong trận đấu mình bị cấm chỉ đạo đấy thôi...".Sau trận đấu này, Than Quảng Ninh sẽ hành quân lên phố núi Pleiku để làm khách trước HAGL. Đánh giá về đối thủ sắp tới, HLV Phạm Như Thuận dành rất nhiều sự tôn trọng cho đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn."HAGL có những cầu tủ rất chất lượng. Họ là đội bóng sẽ làm được rất nhiều điều nếu có đủ sự tự tin. Mùa bóng trước HAGL có chuỗi 10 trận không biết chiến thắng, các cầu thủ nói với tôi rằng họ đã biết và sợ thua trận từ trước khi vào sân thi đấu.Nhưng ở mùa bóng này, với một chiến thắng ở ngay trận ra quân, một cách rất bất ngờ, HAGL đang có sự tự tin cho trận đấu sắp tới", HLV Như Thuần xác nhận.