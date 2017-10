HLV Như Thuần: 'Tôi không bị sức ép thành tích ở Than Quảng Ninh'

(TNO) V-League 2015 đang vào hồi rất hấp dẫn khi cuộc đua đến ngôi vô địch rất căng thẳng. Tuy chưa thể chiếm được vị trí đầu bàng xếp hạng nhưng với chiến thắng 3-1 trước Than Quảng Ninh vào chiều 9.8, Thanh Hóa đã chạm tay vào... gáy đại gia Becamex Bình Dương.

HLV Phạm Như Thuần (áo trắng) được mời về tạm quyền ở Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú HLV Phạm Như Thuần (áo trắng) được mời về tạm quyền ở Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú

Nhưng trước hết, xin nói về đội bại trận. Hai hôm trước, chủ tịch Than Quảng Ninh (T.Quảng Ninh) Phạm Thanh Hùng có giải thích lý do mời người của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần về dẫn dắt CLB từ vòng 20: “Anh Đinh Cao Nghĩa làm phó chủ tịch CLB để thay tôi quán xuyến công việc những lúc tôi đi vắng. Trợ lý Hoàng Thọ thì lại quá non, chưa thể đảm đương được chiếc ghế nóng. Nhưng có thể Thuần chỉ làm một thời gian vì tôi có lẽ sẽ mời Tây…”.



Chưa biết, Phạm Như Thuần “ngồi” được bao lâu nhưng suốt trận ra mắt trên sân Thanh Hóa vào chiều 9.8 thấy anh... đứng suốt. Vì sốt ruột, vì lo lắng. Dù đã có lúc vui như Tết khi T. Quảng Ninh dẫn bàn trước do công của Đinh Hoàng Max ngay ở phút 15.



Nhưng T.Quảng Ninh lại không có... Hoàng Đình Tùng. Một mình anh đã ghi hai bàn cho chủ sân Thanh Hóa chỉ trong vỏn vẹn 5 phút (phút 33 và 38). Đến phút 90, Omar đã khép lại một buổi chiều rất buồn cho Phạm Như Thuần với bàn thắng thứ 3.



Tuy nhiên, thất bại này cũng không đến nỗi đẩy T.Quảng Ninh vào thế bất an bởi họ đang ở lưng chừng bảng xếp hạng với vị trí thứ 7.

HLV Như Thuần đến T.Quảng Ninh là nhằm duy trì sự ổn định của đội bóng, thúc đẩy tinh thần thi đấu của các cầu thủ - Ảnh: Minh Tú HLV Như Thuần đến T.Quảng Ninh là nhằm duy trì sự ổn định của đội bóng, thúc đẩy tinh thần thi đấu của các cầu thủ - Ảnh: Minh Tú Bản thân Như Thuần, dù chưa thể hài lòng nhưng với anh, trận đầu tiên chưa thể nói là mình... giỏi hay không. Như Thuần phát biểu: “Tôi mới chỉ có một buổi tập với đội và cái gì đầu tiên cũng chưa thể làm quen ngay được. Kể cả nhân sự đội bóng cũng do ban huấn luyện cũ đề xuất lên. Lối chơi cũng chưa thể mang màu sắc mới.



Nhiệm vụ trước mắt của tôi khi về T.Quảng Ninh là duy trì sự ổn định của đội bóng, thúc đẩy tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Tôi không bị đặt nặng thành tích nên cũng không cảm thấy áp lực gì nhiều lắm. Dĩ nhiên, ở những trận tới, tôi không muốn đội cứ thua thế này”.



Lội dòng nước ngược thành công, FLC Thanh Hóa đang tiến gần về chức vô địch mà ông bầu cũ của đội là Nguyễn Văn Đệ bao nhiều năm mơ ước nhưng chưa thành. Hiện tại, Thanh Hóa chỉ còn kém Becamex Bình Dương chỉ 1 điểm. Và chưa biết, trong cuộc đua của những người “mạnh vì gạo, bạo vì tiền này”, phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về ai. Bản thân Như Thuần, dù chưa thể hài lòng nhưng với anh, trận đầu tiên chưa thể nói là mình... giỏi hay không. Như Thuần phát biểu: “Tôi mới chỉ có một buổi tập với đội và cái gì đầu tiên cũng chưa thể làm quen ngay được. Kể cả nhân sự đội bóng cũng do ban huấn luyện cũ đề xuất lên. Lối chơi cũng chưa thể mang màu sắc mới.Nhiệm vụ trước mắt của tôi khi về T.Quảng Ninh là duy trì sự ổn định của đội bóng, thúc đẩy tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Tôi không bị đặt nặng thành tích nên cũng không cảm thấy áp lực gì nhiều lắm. Dĩ nhiên, ở những trận tới, tôi không muốn đội cứ thua thế này”.Lội dòng nước ngược thành công, FLC Thanh Hóa đang tiến gần về chức vô địch mà ông bầu cũ của đội là Nguyễn Văn Đệ bao nhiều năm mơ ước nhưng chưa thành. Hiện tại, Thanh Hóa chỉ còn kém Becamex Bình Dương chỉ 1 điểm. Và chưa biết, trong cuộc đua của những người “mạnh vì gạo, bạo vì tiền này”, phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về ai.

Lan Phương