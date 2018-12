HLV Ong Kim Swee: 'Nhiều cầu thủ U.21 xứng đáng lên tuyển Việt Nam'

[VIDEO] 5 CẦU THỦ U.21 ĐƯỢC HLV PARK ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG

Trả lời báo chí ngay sau giải U.21 quốc tế 2018 kết thúc tại Huế, ông Ong Kim Swee, HLV trưởng U.21 Malaysia, nói: “Bóng đá trẻ VN lâu nay rất chất lượng, vì luôn có nhiều lứa cầu thủ xuất sắc được trình làng qua mỗi kỳ U.21 Báo Thanh Niên.

Đặc biệt là trận chung kết ở Huế là động lực cho cầu thủ trẻ thể hiện mình. Phải nói là môi trường sân bãi tốt và tình cảm của người hâm mộ VN dành cho đội tuyển chọn U.21 VN làm tôi nhớ lại 6 năm trước khi Malaysia đá chung kết ở giải U.21 quốc tế tại Pleiku (Gia Lai). Năm nay, tôi xem các trận U.21 VN thi đấu và thực sự ấn tượng về họ.

Theo tôi, lứa U.21 VN hiện nay thi đấu hay, máu lửa và có chất lượng đồng đều hơn mấy năm trước vì tư duy chơi bóng rất tốt. Lần này các bạn vô địch xứng đáng. Đó là lý do vì sao sau khi nhận hạng ba chúng tôi vẫn nán lại sân để chúc mừng U.21 VN nâng cúp.

Tôi cũng biết thông tin có 4 cầu thủ trong đội tuyển chọn U.21 và 1 cầu thủ khác cũng từng đá VCK U.21 tại Huế lên tuyển VN chuẩn bị cho Asian Cup. Theo tôi, đó là sự chọn lựa rất xứng đáng, cầu thủ được gọi phải xem đó là cơ hội sau thành quả của mình qua giải U.21 Báo Thanh Niên”.

Chiến lược gia này còn đưa ra so sánh: “Ở đội tuyển môi trường khác hẳn, cầu thủ sẽ có những trải nghiệm mới nên rất cần sự cố gắng nhiều hơn nữa khi so với chơi ở giải trẻ. Điều này giúp ích cho họ rất nhiều để trưởng thành. Hơn thế nữa, đó còn là cơ hội được thi đấu đỉnh cao và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thực sự. Ở Malaysia, từng có nhiều cầu thủ U.21 do tôi đào tạo được lên đội tuyển”. Ngoài ra, HLV này còn cho rằng bóng đá khu vực cần xem lứa U.21 là những hạt nhân quan trọng để giúp cải thiện năng lực thi đấu trong tương lai.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng đội tuyển VN gọi Thành Chung, Thanh Bình, Thanh Hậu, Tùng Quốc (U.21 tuyển chọn VN) và Hoàng Đức (thi đấu VCK U.21 quốc gia) lên tập trung chuẩn bị cho Asian Cup không hẳn là số này trụ lại được hết vì tính cạnh tranh ở đội tuyển rất cao. Nhưng việc được gọi lên tuyển là sự chuẩn bị lâu dài giúp ông Park Hang-seo nhìn ra các bổ sung cần thiết cho hiện tại và tương lai, nhất là vòng loại U.23 châu Á vào tháng 3, SEA Games 30 (tháng 11).

Giang Lao