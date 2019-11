HLV Park Hang-seo được giao chỉ tiêu khó cỡ nào?

Chẳng phải đi tìm quân xanh ở đâu cho xa xôi, HLV Park Hang-seo lấy luôn đội U.22 Việt Nam làm đối tượng đá tập cho đội tuyển và ngược lại. Trận đấu không khán giả vừa diễn ra vào chiều 6.11 trên sân Hàng Đẫy với phần thắng thuộc về đội U.22 Việt Nam, trong đó có một bàn do công của Quang Hải

Công tác trọng tài còn xảy ra sai sót khá nhiều, vấn đề an ninh an toàn ở một số trận đấu còn nổi cộm – đó là hai tồn tại lớn được mổ xẻ tại hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019 do Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức vào sáng 6.11.