HLV Park Hang-seo luôn có những lý do mà không cần phải giải thích

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (đơn vị thành viên của Đài Tiếng nói Việt Nam) đã đạt được thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình thế hệ mới (Next Media) về việc sản xuất và phát sóng các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu trong khuôn khổ vòng loại “Giải vô địch Bóng đá Thế giới World Cup 2022” khu vực Châu Á. Như vậy, khán giả Việt Nam sẽ được xem trực tiếp các trận đấu Thái Lan - Việt Nam vào ngày 5.9 , Việt Nam – Malaysia vào ngày 10.10, Việt Nam – UAE vào 14.10, Việt Nam – Thái Lan vào 14.11 và Việt Nam – Indonesia vào ngày 4.6.2020 trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam (VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney), VOV1, VOV2, VOV3, Báo điện tử VOV, Báo điện tử VTC News, ứng dụng VOVMedia, VTC NOW, Hệ thống digital của Next Media và trang fanpage của LĐBĐVN Vff Channel). Các chương trình bình luận trận đấu với nhiều gương mặt bình luận viên nổi tiếng như Quang Huy, Đức Hùng, Quang Tùng, Thành Lương..

Lê Tân)

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: “Việc Đài Tiếng nói Việt Nam có chủ trương mua bản quyền sự kiện thể thao này xuất phát từ mong muốn phục vụ tốt các nhu cầu thông tin, giải trí lành mạnh của nhân dân, phù hợp với vai trò trách nhiệm của cơ quan báo chí quốc gia như VOV”. (