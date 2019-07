HLV Park Hang-seo triệu tập 18 cầu thủ vào đội U.23 Việt Nam

Danh sách các cầu thủ U.23 trong đợt tập trung lần này:

Nguyễn Văn Đạt, Đỗ Sỹ Huy (cùng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Biểu, A Mít ( cùng CLB SHB Đà Nẵng), Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn (cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai), Vũ Viết Triều (CLB Than Quảng Ninh), Nguyễn Bá Đức (CLB Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu (cùng CLB Sài Gòn), Nguyễn Tiến Linh , Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Becamex Bình Dương), Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tiến Đạt, Martin Lo, Nguyễn Trọng Long (cùng CLB Phố Hiến), Nguyễn Sỹ Tú (CLB Phù Đổng) và Nguyễn Khắc Vũ (CLB Long An).