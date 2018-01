HLV Park Hang-seo: 'Tôi có nhiệm vụ cởi bỏ sự tự ti của cầu thủ Việt Nam'

[VIDEO] HLV PARK CHUẨN BỊ NGAY CHO TRẬN JORDAN - VIỆT NAM VÀO THÁNG 3

Thành công của U.23 Việt Nam làm giảm stress !

Chúng tôi nói với ông: “Xin cảm ơn ông và từng thành viên trong đội đã truyền cho khán giả và giới truyền thông chúng tôi một cảm xúc vô cùng mạnh mẽ trong suốt những ngày vừa qua. Cá nhân ông có bị “sốc” vì mọi thứ không và với ông giá trị lớn nhất mà U.23 Việt Nam (VN) đem lại là gì, không chỉ về chuyên môn?”.

Ông trả lời: “Tôi không sốc. Nhưng trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Tôi chợt nghĩ ngay đến trận đấu đầu tiên mà tôi xem ở VN là trận HAGL gặp Hà Nội. Hoàn toàn vô tình khi có khá nhiều cầu thủ của hai đội này đang khoác áo U.23. Tôi đã quan sát cơ sở vật chất ở Học viện HAGL và tôi thực sự ngạc nhiên vì ông Đức (Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức - PV) đã chủ trương đầu tư cho bóng đá trẻ từ nhiều năm trước nên đầu tư cơ sở vật chất rất bài bản. Nếu không có những người như ông Đức thì bóng đá trẻ VN khó có thành công như ngày hôm nay”.

Ông Park nói tiếp: "Tôi đề nghị, VN nên lấy đào tạo trẻ làm nền tảng. Từ đó rất nhiều cánh cửa và ước mơ được mở ra. Ước mơ ấy ở giải U.23 châu Á lần này tuy chưa thực sự hoàn hảo 100% nhưng ngôi á quân cũng làm tôi giảm khá nhiều stress. Và tôi thấy yêu cái tập thể của mình đang sống, đang cống hiến. Mọi thứ đều được gắn kết chặt chẽ, bền vững. Tôi gọi đó là giá trị kết nối. Giá trị ấy không chỉ mang một U.23 VN mạnh mẽ ra châu lục, không chỉ là cung cấp tới ba gương mặt cho đội hình U.23 châu Á tiêu biểu như bạn vừa nói với tôi mà nhiều giá trị lớn lao khác".

Ông Park - với đôi mắt hấp háy và nụ cười hiền hậu, nói một cách dí dỏm: “Tôi thừa nhận may mắn là một phần của bóng đá và cuộc đời. Sau thành công của U.23 VN, một số người bảo chúng tôi may mắn nhưng may mắn chỉ xảy ra 1 - 2 lần thôi, không thể may mắn đến trận chung kết được”.

Cầu thủ VN không yếu như “truyền thuyết”

“Chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc khi 3 trận liên tiếp, U.23 VN phải đá hiệp phụ, chưa kể tứ kết và bán kết U.23 châu Á còn phải đá luân lưu nhưng cầu thủ VN vẫn được ví như những cục pin luôn được sạc đầy. Mọi người thường đùa, ông cho họ ngậm sâm và ăn cá hồi”, một câu hỏi khác được đưa ra.

Ông Park có câu trả lời khá bất ngờ: “Trước khi tôi sang VN, tôi đã tìm hiểu các chuyên gia, nhiều người, thậm chí chính các trợ lý cũng nói cầu thủ VN yếu lắm. Tôi có chút hoang mang vì những gì tôi thấy lại không phải như thế. Có thể sự tự ti, sợ hãi được “truyền” từ đời này sang đời khác nên chính cầu thủ cũng nghĩ, chắc mình yếu thật. Họ bị “tự kỷ ám thị” và tôi phải có nhiệm vụ cởi bỏ sự tự ti đó. Một mặt tôi chuyển đổi sơ đồ truyền thống của bóng đá VN là 3 - 4 - 3 sang 3 - 5 - 2, tập trung chơi ở hai cánh và phát huy sức mạnh của các tiền vệ.

Một mặt tôi “kêu gào” cầu thủ phải mạnh mẽ lên, mặt khác tôi nạt nộ, chỉnh sửa những động tác kỹ thuật còn tệ. Chúng tôi đặt ra nhiệm vụ rất trọng đại là phải tổ chức trên sân thật tốt. Chúng tôi phát huy cực đại hóa sức mạnh tổ chức trong đội bóng.Sự khuyến khích của tôi đã đem lại hiệu quả thấy rõ. Khi gặp những đối thủ rất mạnh, chúng ta đá ngang cơ. Tuy có thể thấp hơn, mỏng cơm hơn nhưng thể lực không thua kém như “truyền thuyết”. Tôi không dám so sánh với Hàn Quốc, nhưng có thể khẳng định cầu thủ VN hoàn toàn có thể đáp ứng được với thi đấu đỉnh cao”.

Một phóng viên Hàn Quốc đề nghị ông "hé lộ" đã học tập HLV Guus Hiddink được những điểm gì để áp dụng vào đội U.23 VN. HLV Park cười rồi nói một cách... ngượng nghịu: "Báo chí Hàn Quốc hay so sánh tôi với HLV Guus Hiddink. Tôi nghĩ đừng so sánh nữa vì tôi không thể bằng ông Hiddink được. Ở Hàn Quốc, tôi được chơi bóng, làm việc cùng rất nhiều HLV xuất sắc. Trong đó, ông Hiddink là người tôi hết sức tôn kính. Năm 2002 tôi là trợ lý cho HLV Hiddink nhưng tôi được nghe, được thấy, được dạy và trải nhiệm kỹ năng quản lý, thiết kế đội bóng. Đó là trải nghiệm tốt để nâng cấp tôi lên thành HLV. Tôi luôn giữ hình ảnh HLV Hiddink trong tim".

HLV Park Hang-seo khiêm tốn phát biểu tiếp: “Đội U.23 VN đã đạt được kết quả rất tốt tại giải U.23 châu Á nhưng kể cả khi có kết quả tốt, tôi cũng không bao giờ nói công lao đó là của mình tôi. Đó là sự đóng góp của rất nhiều người, có sự tham gia của các CLB và cả những HLV tiền nhiệm nữa. Tôi thừa nhận chúng tôi kế thừa những cầu thủ tốt nhất và những điều tốt đẹp khác từ các HLV trước đó.

Nhiệm vụ của tôi là cố gắng duy trì nét văn hóa VN, phát huy tốt nhất trên nền tảng có sẵn. Tôi yêu cầu thủ như con, đôi khi dựa vào bờ vai của họ để tranh thủ chợp mắt giữa trưa, đôi khi tôi quàng vai họ như những người bạn. Tôi yêu tập thể mà tôi đang sống và cống hiến. Với tôi, đội tuyển VN, đội U.23 VN đang chiếm vị trí gần như số 1 trong tim”.

Báo Hàn Quốc khen HLV Park và U.23 VN Các tờ báo lớn của xứ sở kim chi như Chosun Ilbo, Dong-a Ilbo, Hankook Ilbo, The Korea Herald, The Korea Times... đều dành nhiều diện tích ca ngợi HLV Park Hang-seo và U.23 VN. Tờ Korean Times mô tả: “Park Hang-seo được tôn vinh như một người hùng của bóng đá VN. Ông sở hữu những tố chất tốt nhất của một nhà cầm quân, sự nhiệt huyết, tính cách và tiếng nói của ông rất có nhiều trọng lượng trong đội tuyển... Ông đã chứng minh lời hứa của mình (giúp cho bóng đá VN trở thành nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á) trước đó không phải là hứa suông”. Tờ Dong-a Ilbo cho hay U.23 VN do Park Hang-seo dẫn dắt dù không thể nâng chiếc cúp, nhưng nhà cầm quân 61 tuổi được tôn vinh khi viết lại lịch sử bóng đá VN. Tờ Korean Times nhấn mạnh HLV Park Hang-seo luôn cố gắng trở thành một nhà cầm quân thân thiện với các cầu thủ thông qua giao tiếp và điều này giúp cầu thủ có sự chủ động để phát huy tối đa khả năng. HLV Park Hang-seo tập trung vào huấn luyện cơ bản như thể lực và sức mạnh tinh thần như HLV Guus Hiddink từng đưa Hàn Quốc gây chấn động vào bán kết World Cup 2002. “Trên thực tế là ông Park không nhìn vào các cầu thủ VN từ quan điểm của một người ngoài nên đã đem lại thành công cho các tuyển quốc gia nước này”, theo tờ Korean Times. Tây Nguyên Đội tuyển VN sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất AFF Cup 2018 Khi được hỏi về lộ trình trong thời gian tới, ông Park cho hay: “U.23 VN có nhiều tiềm năng phát triển. Với sự tiến bộ này, chúng tôi sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất tại AFF Cup 2018 cuối năm nay và ASIAN Cup 2019. Năm 2018, còn một mục tiêu nữa là ASIAD 18 với đội hình được bổ sung thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Chúng tôi và VFF sẽ bàn rất kỹ về từng kế hoạch hành động”. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Đội tuyển VN do ông Park dẫn dắt sẽ tập trung vào tháng 3.2018 để chuẩn bị đá trận cuối tại vòng loại ASIAN Cup 2019 tại Jordan (VN đã vào vòng chung kết); sau đó VFF sẽ lên kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho ASIAD 2018”. Trả lời câu hỏi, VFF sẽ có chính sách hỗ trợ như thế nào cho các CLB từ chuyên môn đến cơ sở vật chất cho công tác đào tạo trẻ, ông Hoài Anh cho biết: “VFF sẽ tăng số lượng các trận đấu ở các giải trẻ, tăng các giải, trận giao hữu quốc tế để cầu thủ có sự chuẩn bị tốt. Thành tích của U.23 VN tại châu Á lần này là động lực, là cú hích tốt, hy vọng sẽ giúp bóng đá VN tăng tốc trong tương lai. VFF sẽ trao đổi với CLB, các cơ quan chức năng giúp bóng đá VN có sự phát triển, ổn định bền vững hơn nữa, đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa”. Nhật Duy

Lan Phương