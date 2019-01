HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam chọn người đá luân lưu 11m như thế nào?

HLV Park Hang-seo là người đem rất nhiều điều mới mẻ, thổi vào luồng gió mới tạo ra những đội tuyển Việt Nam không chỉ hay về kết quả mà đáng ghi nhận về tinh thần, môi trường và phương thức làm việc.

Khởi đầu từ vòng chung kết U.23 châu Á, ông đã tạo ra thói quen chiến thắng cho các chàng trai của chúng ta ở những loạt đấu súng cân não.

Ở Thường Châu Trung Quốc, nhiều người vẫn tin rằng nếu Uzbekistan không ghi bàn 2-1 vào phút cuối hiệp phụ thì rất có thể họ sẽ là người căng thẳng sau khi chúng ta loại Iraq, Qatar trên loạt luân lưu 11m.

tin liên quan HLV Vital Borkelmans: ‘Jordan đã e sợ trước Việt Nam chơi quá hay' Như phát biểu trước trận đấu, HLV Vital Borkelmans khẳng định Việt Nam thắng hoàn toàn xứng đáng khi đã có một hiệp 2 "không thể tin được".

Nói về chiến thắng Jordan từ loạt đấu súng, HLV Park Hang-seo cho biết: "Chúng tôi đã chiến thắng nhiều loạt đấu súng. Chúng tôi thành công ở giải U.23 châu Á và thua ở trận tranh HCĐ ASIAD 2018.

Tôi chỉ có 2 ngày tập sau khi đoạt vé vào vòng 16 đội. Trong 2 ngày, tôi đã cho cả đội tập sút 11m sau mỗi buổi tập. Kết quả này cho thấy trình độ của chúng tôi".

Về phương án tác chiến, thông thường sẽ có 2 cách: HLV hỏi cầu thủ nào sẵn sàng hoặc chỉ định. Trước Jordan, ông Park và BHL đã thực hiện rất tốt cả 2 chỉ chỉ định trong danh sách định sẵn, kết hợp dựa trên "thần thái" của các cầu thủ vào thời điểm đó.

Ông Park chia sẻ: "Hôm nay tôi đã nghĩ về những người có thể đá 11m. Trợ lý HLV Lee Young-jin là người đánh giá trạng thái của các cầu thủ để quyết định ai thực hiện.

Hôm nay Minh Vương đã thực hiện không tốt. Có vẻ là ngày không may mắn cho cậu ấy. Nhưng việc tung Minh Vương vào sân là quyết định đúng đắn".

Thực tế trên sân, HLV Park Hang-seo đã chọn ra 5 cầu thủ và khi trợ lý Lee Young-jin hỏi thì tất cả đều hô "sẵn sàng!". Phần còn lại, Minh Vương có chút hú hồn vì bình thường anh luôn là người "đóng" phạt đền chắc nhất ở HAGL, có lẽ chỉ sau Công Phượng.

Khi một phóng viên Ả Rập hỏi sau bàn thắng mở tỷ số trận Iraq, liệu có tin may mắn tiếp tục song hành giúp Việt Nam lọt vào bán kết? Ông Park cho biết: "Tôi không nói đến may mắn trong trận gặp Iraq, có lẽ là phiên dịch tiếng Ả Rập đã sai. May mắn không tự đến.

Kết quả hôm nay đến khi tôi tạo hiệu quả tối đa trong công việc của mình. Hôm nay Việt Nam không hoàn toàn may mắn. Tôi hạnh phúc khi toàn đội đã chơi rất tốt, đặc biệt trong phòng ngự.

Phòng ngự nhiên là đúng đắn trong hoàn cảnh Việt Nam. Chúng tôi chơi hết sức có thể, chơi thứ bóng đá phù hợp với mình. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt và đem về kết quả tuyệt vời. Chúng tôi muốn gọi đó là “Bóng đá tâm hồn”, chứ không phải thứ bóng đá phòng ngự".

Quốc Việt

(từ Dubai)