HLV Park Hang-seo: 'Văn Thanh đầy tự tin, Xuân Trường quá bản lĩnh'

Đội tuyển Việt Nam dành cả ngày để... bay và nối chuyến! Trải qua cuộc hành trình tiêu tốn khá nhiều thời gian với một chặng dừng nối chuyến, 19 giờ 30 giờ địa phương ngày 24.3 (tức 0 giờ 30 giờ Việt Nam sáng 25.3), tuyển Việt Nam mới đặt chân tới sân bay Amman- Jordan - nơi sẽ diễn ra trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2019. Chuyến bay của thầy trò HLV Park Hang-seo xuất phát từ sân bay Nội Bài lúc 8 giờ 55 sáng 24.3. Quá trình check-in diễn ra rất nhanh gọn bởi hãng hàng không Qatar Airline linh động bố trí cho đội tuyển tới 6 quầy làm thủ tục. Do không có đường bay thẳng nên sau hơn 12 giờ bay, toàn đội đặt chân tới Doha (Qatar) lúc 13 giờ giờ địa phương và mất thêm 3,5 tiếng nữa để chờ nối chuyến tới Amma. Chặng bay tới Amma gần hơn, chỉ mất hơn 3 tiếng. Tuy nhiên, do phải mất thời gian làm thủ tục visa tại cửa khẩu cho tất cả các thành viên của đội (vì tại Việt Nam không có đại sứ quán hay lãnh sự quán Jordan) cũng như lấy hành lý, nên phải đến 21 giờ 30 tối cùng ngày thầy trò HLV Park Hang-seo mới về tới khách sạn Arena Space - nơi đóng quân của đội tuyển tại Jordan. Do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã cử cán bộ sang trước một ngày để làm công tác tiền trạm và lo thủ tục đặt phòng cũng như chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn cho toàn đội, nên khi đặt chân tới khách sạn, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ việc nhận chìa khóa lên phòng cất hành lý và sau đó cùng nhau dùng bữa tối. Sáng nay (25.3), các cầu thủ chỉ tập thể dục thư giãn gân cốt và tiếp tục nghỉ hồi phục tại khách sạn. 16 giờ chiều cùng ngày (21 giờ giờ Việt Nam), đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Jordan. Trận đấu giữa Việt Nam và chủ nhà Jordan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào 17 giờ địa phương (22 giờ - giờ Việt Nam) ngày 27.3 tới.