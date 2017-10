HLV Phạm Công Lộc chấp nhận đương đầu thử thách

Luôn giản dị và ít được nhắc đến trên các phương tiện thông tin đại chúng so với các đồng nghiệp tiếng tăm khác, nhưng HLV Phạm Công Lộc đã tạo được một thương hiệu ngầm trong làng bóng đá Việt Nam. Trong giai đoạn bóng đá Việt Nam đang “khát” HLV như hiện nay, một HLV có tài năng và biết đắc nhân tâm như Phạm Công Lộc đang được không ít đội bóng thèm muốn. Hiện ở CS.Đồng Tháp, HLV Phạm Công Lộc vẫn chấp nhận mức đãi ngộ rất “hẻo” nếu so với khả năng của ông và so với các đội bóng khác (chỉ khoảng trên 10 triệu đồng/tháng).

Khi được hỏi về khả năng đến với một đội bóng khác giàu tham vọng để chứng tỏ khả năng, HLV Phạm Công Lộc rất thẳng thắn: “Tôi cảm thấy mình đủ khả năng đương đầu với thử thách và nếu có một đội bóng nào có môi trường và chế độ thật tốt đưa ra lời mời, tôi cũng sẽ suy nghĩ”.

