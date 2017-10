HLV Phạm Như Thuần: 'Ơn giời, Văn Khoa đã lọt vào mắt xanh của Miura'

Sau khi tôi tiến cử Khoa, ông Miura cũng muốn tận mắt xem Khoa thi đấu. Ông ấy không nói gì. Và đến giờ, tôi không biết ông ấy đã nghĩ gì về Khoa. Nhưng trước khi Khoa ra Hà Nội, tôi sẽ phải căn dặn nhiều điều để Khoa tự tin hơn, bắt nhịp tốt hơn với đồng đội mới. HLV Phạm Như Thuần

HLV Phạm Như Thuần như reo lên khi báo tin vui: “Tôi mừng kinh khủng vì Khoa đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Miura. Số là thế này, tôi giới thiệu Khoa cho ông Miura mà thấy hơi run run. Không phải vì Khoa không có tài mà vì cậu ấy hơi nhút nhát, trong khi thầy Nhật lại thích mẫu cầu thủ mạnh bạo. Ơn trời, cậu ý đã có suất rồi”.Trong số tất cả những cầu thủ của đội U.23, có lẽ “ca” của Khoa là lạ nhất. Lạ ở chỗ, V-League có 26 vòng thì Khoa "mài đũng quần” trên ghế dự bị suốt 19 vòng. Cho đến khi Than Quảng Ninh thay tướng, cuộc đời Khoa dường như bước sang một trang khác.Trong buổi tập trước vòng 20, HLV Phạm Như Thuần quyết định táo bạo: Đưa Khoa vào đá chính trận gặp Hải Phòng. Than Quảng Ninh giành chiến thắng. Cả đội đươc thưởng một khoản to. Dĩ nhiên, Khoa cũng được thưởng một khoản to. Nhưng Khoa không tiêu, mà mang về cho mẹ - món quà đầu đời của cậu con trai nhút nhát.Và kể từ ấy cho đến khi mùa giải khép lại, anh chàng Khoa bẽn lẽn luôn được ra sân ở đội hình xuất phát. Không những thế còn đánh bật cả đàn anh Minh Tùng dù Tùng đường đường là tuyển thủ quốc gia nhưng trở về CLB, vẫn chỉ là nhân vật số hai ở vị trí hậu vệ biên trái.“Khoa đá tốt lắm. Khoa thuận chân trái, chơi sáng tạo, cần cù, nhanh nhẹn. Cậu ý không chỉ làm tròn trịa nhiệm vụ sở trường của mình mà còn có khả năng tấn công rất tốt. Ôi, một mẫu cầu thủ quá cần thiết cho đội U.23 vì HLV Miura đang thiếu đúng vị trí này”, HLV Như Thuần khen học trò.Kể ra cũng có chút “tội nghiệp” khi Khoa chưa từng được đi cùng đồng đội mỗi lần Than Quảng Ninh đá sân khách. Mãi lượt trận 21, lần đầu tiên, Khoa mới được leo lên máy bay. Thậm chí rất ít khi được mặc quần áo cầu thủ, chứ chưa nói chuyện được thi đấu.HLV Như Thuần lại kể: “Có thể, Khoa được đôn lên từ đội trẻ nên không được HLV tiền nhiệm của tôi tin tưởng. Nhưng hóa ra, trình độ chuyên môn quá tuyệt. Tôi còn phải cắt cả clip Khoa thi đấu cho HLV Miura và Phòng đội tuyển Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét. Sau khi tôi tiến cử Khoa, ông Miura cũng muốn tận mắt xem Khoa thi đấu. Ông ấy không nói gì. Và đến giờ, tôi không biết ông ấy đã nghĩ gì về Khoa. Nhưng trước khi Khoa ra Hà Nội, tôi sẽ phải căn dặn nhiều điều để Khoa tự tin hơn, bắt nhịp tốt hơn với đồng đội mới. Phải làm thế nào để HLV Miura hài lòng thật sự. Vì được gọi vào đội U.23 quốc gia chưa đồng nghĩa với việc được ở lại. Khoa sẽ phải nỗ lực tột độ để lọt vào danh sách cuối cùng”.Ngay sau khi báo chí đăng tin Khoa được triệu tập, Khoa bị anh em trong đội trêu “túi bụi”. Nhưng chỉ đáp trả bằng nụ cười “thẹn thùng” như con gái. Thuần bảo rằng, Khoa có thiệt thòi lớn vì cậu bị hở hàm ếch. “Có lẽ vì thế mà Khoa không tự tin mấy trong giao tiếp. Muốn xin phép gì với HLV, toàn phải nhờ các anh lớn vì xấu hổ và vì sợ thầy không hiểu.Ôi, cái “thằng” này! Tôi thương “nó”. Lễ phép, chuyên cần và rất ngoan ngoãn. Than Quảng Ninh đang tập với khối lượng nhẹ nhưng tôi yêu cầu Khoa và thủ môn Hoài Anh (một tuyển thủ U.23 khác - PV) phải tập thêm với giáo án riêng. Trong lòng tôi, chỉ mong mỏi một điều, Khoa sẽ không phụ lòng tin của tôi. Dù cậu ấy thật là nhút nhát!”.Anh chàng nhút nhát cũng có trang cá nhân riêng và tôi vừa bấm kết bạn với cậu ấy. Khoa chấp nhận tôi rồi và chắc chắn, tôi sẽ phỏng vấn Khoa - vào một ngày rất gần đây.