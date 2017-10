HLV Phan Thanh Hùng: HN.T&T vô địch không chỉ nhờ may mắn

Tạo ra khoảng cách an toàn 6 điểm khi mùa giải chỉ còn hai lượt trận, HLV Phan Thanh Hùng - một người nổi tiếng khiêm nhường cũng tỏ ra tự tin “chức vô địch đã nằm trong tay HN.T&T”.

Tất cả những gì ông Hùng muốn chia sẻ trong thời điểm này chỉ là “ước mong mọi người đừng coi chức vô địch của CLB là mờ ám hay may mắn. Nghĩ thế, tội anh em cầu thủ lắm”.

Sau diễn biến ở vòng 24, ông có nghĩ HN.T&T không còn đối thủ nào đáng quan tâm trong chặng đường ngắn ngủi còn lại?

Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ khó định trước. Lợi thế cực lớn đã thuộc về HN.T&T và tôi tin, chức vô địch đã nằm trong tay đội bóng. Nhưng về lý thuyết, XM.HP vẫn còn cơ hội bám đuổi. Tôi đã nói với các cầu thủ phải duy trì sự tập trung tối đa trong giai đoạn này. Gặp N.SG ở vòng 25 trên sân nhà có thể là bước ngoặt lớn nhất của HN.T&T mùa giải này. Chúng tôi cần giải quyết tốt để chắc chắn vị trí đầu bảng. Toàn đội đang tràn đầy tự tin và khát khao. Tôi tin, HN.T&T không sợ bất kỳ đối thủ nào nếu duy trì được tinh thần ấy.

Ngoài tinh thần, nhiều người nói rằng HN.T&T không có nhiều điểm mạnh. Ở Ninh Bình, CĐV thậm chí đã căng băng rôn “Tiền + còi méo = Cúp”. Liệu đó có phải là con đường đi đến thành công của HN.T&T?

Tôi thừa nhận HN.T&T đã gặp rất nhiều may mắn trong mùa giải này. Nhưng phải biết, may mắn luôn là một phần của cuộc chơi. Chúng tôi từng gặp rất nhiều khó khăn khi Công Vinh phải nghỉ thi đấu gần cả mùa. Số trụ cột còn lại, giờ đang kiệt sức chiến đấu vì hầu như không được nghỉ ngơi một trận nào. Nói thế để thấy may mắn không đến với những ai thiếu nỗ lực. HN.T&T đã nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình và khoản đầu tư lớn của lãnh đạo CLB. Còn chuyện trọng tài, tôi nghĩ không có chuyện HN.T&T được ưu ái đặc biệt.

Nhiều thông tin cho rằng ông sẽ rời HN.T&T sau mùa giải này để về SHB.ĐN?

Chuyện đi hay ở của tôi sẽ được tính khi kết thúc mùa giải. Mối quan tâm duy nhất của tôi lúc này là HN.T&T và thành công đang đến rất gần sau một thời gian dài lao động miệt mài. Tôi rất vui, khi dưới sự lèo lái của mình, đội bóng đã có được chức vô địch đóng góp phần nhỏ vào lễ kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Xin cảm ơn ông.

HN.T&T xuất sắc nhất tháng 7 Sau trận hòa V.Ninh Bình và gần như đã đoạt chức vô địch, niềm vui vừa được nhân đôi với HN.T&T khi họ đoạt cú đúp giải thưởng của tháng 7, đó là Đội bóng xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất. Dù không phải là đội giành được nhiều điểm nhất trong 5 vòng của tháng 7, nhưng các chiến thắng quan trọng trước M.Nam Định, B.Bình Dương và CS.Đồng Tháp giúp đội bóng thủ đô cắt đuôi đối thủ và vững vàng ở ngôi đầu bảng. Trong đó, những chiến thắng trước B.Bình Dương và CS.Đồng Tháp mang tính quyết định giúp HN.T&T đứng trước cơ hội vô địch ngay ở vòng 25 tới. Người dẫn dắt HN.T&T có được thành tích này, HLV trưởng Phan Thanh Hùng, đã được vinh danh là HLV xuất sắc nhất tháng 7. Đây cũng là lần thứ 2 HLV người Đà Nẵng đoạt được danh hiệu xuất sắc nhất tháng. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7 thuộc về tiền đạo Timothy. Trong tháng này Timothy ghi 7 bàn cho HP.HN, trong đó có cú hat-trick vào lưới XM.Hải Phòng. A.T

Bình Minh