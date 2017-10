HLV Riedl: ‘Tôi quá hiểu sức ép ở sân Mỹ Đình kinh khủng thế nào’

Công an Hà Nội chống đua xe sau trận bán kết lượt về Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn Trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP. Hà Nội) cho biết, sẽ huy động 700 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực sân Mỹ Đình. Lực lượng cảnh sát cơ động sẽ phối hợp cùng công an các quận, huyện và công an các phường liên quan để chống đua xe trái phép, gây rối trật tự sau khi trận đấu kết thúc. Bên cạnh đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng hoàn tất công tác phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, bố trí lực lượng trên khán đài để phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây rối, đánh nhau, đốt pháo sáng, ném vật thể lạ xuống sân. Minh Sang