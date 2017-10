HLV Takashi: 'Nữ Việt Nam thua Thái Lan vì thiếu kinh nghiệm'

(TNO) Thi đấu năng nổ, nhiệt huyết và dẫn bàn trước nhưng sự kém duyên trong những pha dứt điểm đã khiến tuyển nữ Việt Nam một lần nữa chấp nhận thất bại (1-2) trước người Thái.

"Trận đấu này cho thấy rằng nữ Việt Nam không hề thua kém trình độ so với nữ Thái Lan. Chỉ là chúng tôi đã thiếu đi chút may mắn để giành chiến thắng. Có một điểm mà nữ Việt Nam hơn Thái Lan đó là thể lực, họ di chuyển nhiều hơn cả đối thủ trong trận đấu này".

HLV Takashi (trái) cho rằng nữ Việt Nam vẫn còn thiếu kinh nghiệm - Ảnh: Độc Lập

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Nhật cũng cho rằng do thời gian tập trung quá ít mà đội bóng không có được phong độ tốt nhất. "Hai bàn thua của chúng tôi đều do sự thiếu kinh nghiệm mà ra. Tôi không biết rõ về bóng đá Việt Nam trước đó và nếu làm việc lâu hơn, chắc chắn tôi sẽ giúp các cầu thủ tiến bộ hơn nữa trong tương lai".Còn HLV nữ Thái Lan Srathongvian cho biết: “Đây là trận đấu kéo dài và khiến chúng tôi tiêu tốn nhiều thể lực, nhưng may mắn là Thái Lan đã giành chiến thắng”.