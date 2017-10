HLV Than Quảng Ninh: ‘Một số lần trọng tài xử lý thái quá khiến cầu thủ ức chế'

Một sự không hài lòng tỏ rõ trên khuôn mặt Phạm Như Thuần sau khi Than Quảng Ninh thua 1-2 Sana Khánh Hòa chiều 21.2. Chia sẻ với báo giới, ông thẳng thắn: “Tôi không có ý trách trọng tài, nhưng một số lần trọng tài xử lý thái quá khiến cầu thủ ức chế”.

Trận đấu chiều 21.2 dù thua, song Than Quảng Ninh vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ quê nhà - Ảnh: Nguyễn Hiếu Trận đấu chiều 21.2 dù thua, song Than Quảng Ninh vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ quê nhà - Ảnh: Nguyễn Hiếu Trên sân Cẩm Phả chiều nay, trong lần đối mặt với Sana Khánh Hòa, nhiều lần các cầu thủ của Than Quảng Ninh cảm thấy chưa phục cách xử lý của trọng tài. Cộng thêm tâm lý của các cầu thủ chủ nhà đang bị dẫn bàn và nôn nóng tìm kiếm bàn thắng, trận đấu đã có đôi lúc căng thẳng. Trên sân Cẩm Phả chiều nay, trong lần đối mặt với Sana Khánh Hòa, nhiều lần các cầu thủ của Than Quảng Ninh cảm thấy chưa phục cách xử lý của trọng tài. Cộng thêm tâm lý của các cầu thủ chủ nhà đang bị dẫn bàn và nôn nóng tìm kiếm bàn thắng, trận đấu đã có đôi lúc căng thẳng.

Để Sana Khánh Hòa bất ngờ có được 3 điểm sau tỷ số 2-1, HLV Phạm Như Thuần nhận định: “Các cầu thủ Than Quảng Ninh có nhiều cơ hội hơn nhưng dứt điểm kém chính xác. Ngay đầu hiệp 1, đội bạn đã được hưởng quả phạt trực tiếp, đó là một cơ hội may mắn để ghi bàn trước”.

Người cầm quân Than Quảng Ninh cho biết trước trận gặp Sana Khánh Hòa ông đã nghiên cứu rất kỹ về chiến thuật của đội bạn và nói với các học trò phải tuyệt đối tránh, cần hạn chế càng nhiều càng tốt các lỗi ở trong vùng cấm địa. Tuy nhiên, điều không may mắn đã xảy ra. Người mang lại bàn thắng đầu tiên cho đội khách sau quả phạt trực tiếp cũng chính là một người cũ của Than Quảng Ninh, ngoại binh Uche.

Niềm tin của hội CĐV Than Quảng Ninh về CLB quê hương - Ảnh: Lê Nam Niềm tin của hội CĐV Than Quảng Ninh về CLB quê hương - Ảnh: Lê Nam Thất bại ở trận ra quân, nhưng HLV Phạm Như Thuần tự tin rằng, sự thể hiện của Than Quảng Ninh những lần sau sẽ tốt hơn. Về ngoại binh gốc Nga, từng chơi ở giải nhà nghề Mỹ Dyachenko Rodion Sergey, ông Thuần cho biết nam cầu thủ này sẽ cần phải nhiều thời gian hơn để chơi tốt hơn trong những trận cầu kế tiếp.

Than Quảng Ninh đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mùa giải mới. Bằng chứng là việc không tiếc tiền mua về những cầu thủ cả nội, cả ngoại binh tốt nhất. Đội bóng cũng được sự ủng hộ lớn từ phía người hâm mộ quê nhà khi sân vận động Cẩm Phả đã không còn một chỗ trống trong trận ra quân chiều nay. Tuy nhiên, bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ và luôn cần may rủi.

Bản thân chính thủ thành Huỳnh Tuấn Linh, ngay sau khi kết thúc trận đã thở dài với chúng tôi: “Hôm nay Than Quảng Ninh “đen” quá”. Người hâm mộ dù buồn nhưng vẫn đang chờ đợi những lần “đỏ” trở lại với đội bóng tham vọng top 3 V-League 2016

Thúy Hằng