HLV Trần Bình Sự: 'Đồng Nai đá kém, không đạt yêu cầu thì xuống hạng'

(TNO) ‘Quảng Ninh chính là nơi mà 6 cầu thủ Đồng Nai bị phát hiện bán độ. Nay lại là nơi đặt dấu chấm hết với chúng tôi tại V-League. Đúng là định mệnh', HLV Trần Bình Sự tư lự phát biểu sau trận thua 1-4 của Đồng Nai trước chủ nhà Than Quảng Ninh.

Vị tướng già Trần Bình Sự - Ảnh: Bạch Dương

Ít phút sau khi trọng tài Hoàng Anh Tuấn thổi còi kết thúc trận đấu, ông Sự trầm ngâm vỗ vai các học trò đang rất âu sầu. Vị tướng già quê Hải Phòng đã khép lại sự nghiệp cầm quân với đầy đủ những cung bậc thăng trầm bởi một thất bại mà có lẽ ông đã tiên đoán từ trước.

Dẫu có bị chê bai thế nào, V-League 2015 vẫn kịch tính đến lượt đấu cuối cùng khi vẫn còn đó những hy vọng mong manh của hai đội bóng. Trong ấy, cơ hội trụ hạng của Đồng Nai thật là to, to như con bò phải chui qua… lỗ kim vậy.



Sự sống còn của họ phải phụ thuộc vào 3 điều kiện cực kỳ ngặt nghèo cùng lúc như sau: 1. Cần Thơ thất bại trước Quảng Nam. 2. Đồng Tháp, HAGL không có điểm trước Bình Dương và Sanna Khánh Hòa. 3. Đồng Nai bắt buộc phải thắng Than Quảng Ninh (Nếu điều kiện 1 và 2 không được thỏa mãn thì dù Đồng Nai thắng cũng vô nghĩa).



Nhưng Đồng Nai đã không thể tự cứu được mình, trước khi chờ đến sự “chi viện” từ những yếu tố khách quan khác. Thật buồn.



Vì yêu quý và rất mực tôn trọng HLV Trần Bình Sự nên khi Nsi ghi bàn cho Đồng Nai ở phút thứ 8, tôi đã vui mừng như thể được nghe tin mình được… tăng lương.



Song diễn biễn tiếp theo bàn thắng ấy, theo lời của ông Sự tại buổi họp báo sau trận: “Nó khiến tôi đã trải qua một buổi chiều tối chủ nhật đầy tâm trạng. Dẫn bàn trước nhưng lại rốt cuộc lại chịu thất bại 1-4. Cuộc chia tay này không đẫm nước mắt nhưng không thể không để lại những nỗi buồn trong tôi, trong những học trò của tôi và cả những khán giả yêu quý đội Đồng Nai”.



Rất khác với ai đó thường đổ lỗi cho hoàn cảnh hay đổ lỗi cho những gì không thuộc về bản thân, nhưng ông Sự quả là một con người nghĩa khí khi nhìn nhận thất bại bằng thái độ dám làm, dám chịu và dám chấp nhận.

Đồng Nai chia tay V-League 2015 - Ảnh: Minh Tú Đồng Nai chia tay V-League 2015 - Ảnh: Minh Tú Ông nói: “Chúng tôi đá kém, không đạt yêu cầu thì xuống hạng, đó là điều bình thường. Sau trận gặp HAGL, chúng tôi biết gặp khó khăn rồi bởi các đội cũng sẽ có những tính toán. Đồng Nai không tự quyết định được số phận mà phải phụ thuộc 4 yếu tố trong đó có thắng Than Quảng Ninh, nhưng chúng tôi đã không làm được”.



Khi được hỏi về tương lai của mình, ông Sự nói: “Gia đình đã khuyên tôi giải nghệ từ lâu. Không ai muốn tôi đi làm xa mãi như thế, ở một mình không ai chăm sóc, họ muốn tôi ở nhà. Nhưng tôi ở đây vì Đồng Nai, vì tình cảm với Đồng Nai. Tôi rất ân hận khi để Đồng Nai xuống hạng. Nhưng lãnh đạo, người dân Đồng Nai, cầu thủ và đội bóng, không ai trách tôi cả bởi họ biết tôi đã làm hết mình. Trận đấu hôm nay diễn ra rất thật. Chỉ tiếc là chúng tôi đã thua. Không cứu vãn được tình thế.



Sau hôm nay, tôi hết hợp đồng với Đồng Nai. Tôi sẽ nghỉ ngơi vì tình trạng sức khỏe không được tốt. Nhưng thời gian tới, nếu lại được tinh thần và sức khỏe tốt trở lại mà Đồng Nai còn yêu cầu, tôi sẽ trở lại".

