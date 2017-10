HLV Trần Bình Sự: 'Không khó nhận ra những cái không thật ở V-League'

Phạm Như Thuần ở lại Than Quảng Ninh Không dẫn dắt Than Quảng Ninh từ đầu mùa nhưng Phạm Như Thuần vẫn kịp để lại một số dấu ấn nhất định lên đội bóng đất mỏ. Cựu tuyển thủ quốc gia này nói: “Vị trí thứ 4 chung cuộc không phải một kết quả quá tệ với Than Quảng Ninh và cá nhân tôi. Nhưng chúng tôi vẫn tiếc, đặc biệt trận thua 0-1 trước Hà Nội T&T gần đây bởi nếu thắng Than Quảng Ninh đã có thể vào top 2. Đến bây giờ, có thể nói tôi đã đồng ý dẫn Than mùa tới. Với những gì đã đầu tư, vị trí thứ tư là chưa được như mong muốn nên mùa sau sẽ tính toán cụ thể hơn. Ngoại binh của đội không tốt và đây sẽ sự ưu tiên của tôi trong quá trình bắt tay lại cải tổ. Hy vọng CLB sẽ đạt thành tích hơn ở mùa bóng sang năm”.