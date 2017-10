HLV Trần Vân Phát vẫn ngán Thái Lan

So với đợt tập trung thứ nhất, đội không có sự đóng góp của tiền vệ kỳ cựu Kim Hồng do đang chữa trị chấn thương và bổ sung 6 cầu thủ: Lê Thị Thủy, Phạm Hải Yến (Hà Nội Tràng An 1), Bùi Thị Lan, Đỗ Hải Yến (Hà Nội Tràng An 2), Chu Thị Hằng (Thái Nguyên).



HLV Trần Vân Phát đang tích cực chỉ dẫn cầu thủ - Ảnh: Ngô Nguyễn

HLV Trần Vân Phát cho biết: “Vòng 2 có 5 đội: VN, Thái Lan, Uzbekistan, Iran và chủ nhà Jordan. Dù đã thắng Thái Lan ở vòng 1 nhưng tôi vẫn đánh giá đây mới chính là đối thủ lớn nhất trên hành trình tiến vào vòng 3 của VN. Vấn đề quan trọng nhất là phải cải thiện thể lực cho cầu thủ vì họ đã mất sức khá nhiều ở lượt đi giải vô địch quốc gia”.

Ngày 6.5, đội sẽ rời Hà Nội để vào tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia III (Đà Nẵng). Ngày 13.5 sẽ quay lại Hà Nội và cuối tháng sang Jordan.

LP