HLV trưởng và 4 cầu thủ đội bóng đá U.19 TĐCS.Đồng Tháp bị kỷ luật

Hôm qua (9.4), BTC giải bóng đá lứa tuổi 19 QG - 2010 đã ra quyết định kỷ luật đối với HLV Trang Văn Thành và 4 cầu thủ thuộc đội bóng lứa tuổi 19 TĐCS.Đồng Tháp do đã có hành vi vi phạm quy định của LĐBĐVN. Cụ thể như sau:

Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá do LĐBĐVN tổ chức trong vòng 18 tháng kể từ ngày 9.4.2010 đến hết ngày 8.10.2011 đối với ông Trang Văn Thành – HLV trưởng đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS.Đồng Tháp vì đã có hành vi tấn công và lăng mạ trọng tài trong trận U.19 TĐCS.Đồng Tháp gặp U.19 Than Quảng Ninh ngày 5.4.2010 trên SVĐ Vinh, Nghệ An. Cảnh cáo và phạt 2 triệu đồng đối với các cầu thủ Nguyễn Trần Bảo Trung (số 22), Nguyễn Thanh Định (số 3), Nguyễn Thanh Hiền (số 2) và Nguyễn Tuấn Vũ (số 10) của đội U.19 TĐCS.Đồng Tháp vì đã có lời lẽ lăng mạ trong tài trong trận đấu trên.

B.T

Huỳnh Đức lập cú đúp liên tiếp

HLV Lê Huỳnh Đức (ảnh) của CLB SHB Đà Nẵng đã giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng 3 giải VĐQG 2010. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp HLV trẻ tài năng này nhận được sự đánh giá rất cao của các đồng nghiệp trong cuộc bầu chọn.

Pha băng vào dứt điểm một chạm rất nhanh của Cao Sỹ Cường (8-Hà Nội.T&T) mở tỷ số cho đội nhà trong trận đấu gặp CLB Megastar.NĐ tại vòng 4 đã được khán giả VTV bầu chọn là Bàn thắng đẹp nhất tháng 3.

Tiền vệ Nguyễn Minh Phương đã trải qua ca phẫu thuật sụn chêm vào chiều qua tại Singapore. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, Minh Phương cần ít nhất 2 tháng mới có thể trở lại sân cỏ.

Đại hội thường niên của LĐBĐ TP.HCM sẽ diễn ra vào tháng 6 năm nay. Đại hội thường niên nhiều khả năng diễn ra trong bối cảnh hai đội bóng thành phố đều thi đấu không thành công: Navibank Sài Gòn đang đối diện với nguy cơ rớt hạng tại V-League, còn CLB TP.HCM lẹt đẹt tại giải hạng Nhất.

Thu Cúc