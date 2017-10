HLV tuyển U.19 Việt Nam: 'Đã đá thì phải nghĩ đến vô địch chứ’

VFF sẽ thưởng lớn nếu Việt Nam vô địch U.19 Đông Nam Á “Đội U.19 Việt Nam phấn đấu lọt vào trận chung kết giải U.19 Đông Nam Á, tạo đà cho vòng chung kết U.19 châu Á 2016 tại Bahrain để có thể có vé dự World Cup U.20” - ông Trần Quốc Tuấn, phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nói rõ chỉ tiêu tại lễ công bố danh vị giải U.19 Đông Nam Á - Cúp Vietcombank do VFF tổ chức. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, các giải trẻ khu vực không có tiền thưởng dành cho các đội lọt vào top 3 nhưng theo cam kết của ông Tuấn: “Chúng tôi chưa treo thưởng cụ thể nhưng chắc chắn đội U.19 Việt Nam sẽ có phần thưởng xứng đáng nếu cống hiến những trận đấu hay và giành được kết quả tốt. Đây chính là lực lượng nòng cốt cho đội U.23 Việt Nam tại SEA Games 31 năm 2021 nên VFF không chỉ quan tâm ngay từ bây giờ với chế độ đãi ngộ tốt mà có cả chiến lược đầu tư sâu cho đội. Ngoài ra, nếu đội U.19 Việt Nam đoạt chức vô địch, á quân hoặc Huy chương đồng giải U.19 Đông Nam Á, còn có tiền thưởng theo quy định của nhà nước”. Xin được nhắc lại, giải U.19 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 11 - 24.9. Việt Nam ở bảng A, gặp Singapore vào ngày 11.9, gặp Philippines ngày 13.9, gặp Malaysia ngày 15.9 và gặp Đông Timor ngày 19.9. Bảng B gồm Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào, Úc, Campuchia. Đội U.19 Việt Nam đã từng vô địch năm 2007, HCB các năm 2011, 2013, 2014 và năm 2015. Vé xem các trận đấu có U.19 Việt Nam có mệnh giá khá rẻ, 50.000 đồng/vé, bắt đầu bán vào ngày 9.9 tại sân Hàng Đẫy (một trong hai địa điểm tổ chức giải), sân Mỹ Đình và 59 Hoàng Cầu, Hà Nội. Các trận đấu còn lại vào cửa tự do. Trước thông tin về việc khán đài của sân Hàng Đẫy có một số vết nứt, có thể ảnh hưởng đến an toàn các trận đấu, ông Trần Quốc Tuấn nói: “Ban tổ chức giải không thể thay đổi kết cấu của sân nhưng đã nỗ lực nâng cấp một số hạng mục để cơ sở vật chất phục vụ giải tốt nhất ở mức có thể”. Dự kiến giải sẽ được phát sóng trực tiếp trên HTV, VTC3, kênh truyền hình của FPT… Nhật Duy