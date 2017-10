HLV tuyển U.22 Malaysia: 'Thể thức thi đấu ở SEA Games luôn có vấn đề'

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam mới được ban tổ chức SEA Games 2017 công bố, đã có sự thay đổi khi sẽ thi đấu sớm hơn vào ngày 14.8 và kết thúc ngày 29.8. Một số môn khác cũng thay đổi như bóng đá nữ thi đấu ngày 20.8 và kết thúc ngày 28.8, futsal nam từ ngày 18 đến 29.8 và futsal nữ từ 20 đến 28.8.

Lễ khai mạc SEA Games 2017 diễn ra ngày 19.8 và bế mạc ngày 30.8 trên sân chính Bukit Jalil, với 38 môn thi đấu, trong đó có tổng cộng 405 nội dung tranh tài với 405 bộ huy chương sẽ được trao cho các VĐV đạt thành tích.

Trong một diễn biến khác, vấn đề an ninh bảo vệ an toàn cho SEA Games 2017 hiện đang được đặt lên hàng đầu do gần đây tình hình thế giới và đặc biệt là ở Philippines xảy ra các vụ tấn công khủng bố. Vì thế, ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games là Malaysia đã sớm lên kế hoạch bảo vệ an ninh, rà soát mọi sân đấu, khách sạn và các địa điểm khác ngay từ bây giờ, và sẽ liên tục kiểm tra cho đến khi SEA Games khai diễn và kết thúc, nhằm tránh xảy ra các sự cố không hay.