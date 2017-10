HLV U.19 Đồng Tháp bóp cổ trọng tài

Thất vọng do thua đội Than Quảng Ninh (TQN) 0-1 trong trận chung kết giải bóng đá U.19 Cúp sơn Kova vào chiều qua trên sân Vinh, HLV đội U.19 Cao su Đồng Tháp (ĐT) Trang Văn Thành đã xông vào sân có những phản ứng dữ dội khi dùng tay đôi co, sau đó bóp cổ trọng tài Ngô Đức Việt vì cho rằng vị vua sân cỏ đã thổi còi hết giờ sớm so với thời gian bù giờ của trận đấu khiến cho ĐT mất cơ hội gỡ hòa. BTC giải và giám sát đã phải chạy vào sân để can thiệp.

Ngoài chức vô địch, TQN còn giành cú đúp thủ môn xuất sắc Huỳnh Tấn Linh và cầu thủ xuất sắc Trần Đại Nghĩa. Giải vua phá lưới thuộc về Quách Tân (Đà Nẵng) và Đăng Khoa (Đồng Tháp). T.Thảo