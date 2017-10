HLV U.21 Long An: 'Chúng tôi sẽ tìm đường sống từ trận gặp HAGL'

"Khi tỷ số chưa ấn định, chúng tôi nghĩ rằng đã có ít nhất 1 điểm, tuy nhiên khi Than Quảng Ninh ghi bàn, cục diện trận đấu thay đổi quá nhanh, trong bóng đá không thể nói gì trước", ông Nguyễn Kim Hùng nói.

Trước ngày đối mặt với đối thủ HAGL khi trong tay chỉ có 1 điểm, người đứng đầu U.21 Long An lạc quan: "Bóng đá trẻ thì chưa thể nói được gì trước. Lần giáp mặt với HAGL sẽ là một trận đấu thú vị, chưa thể nói được điều gì trước. Chúng tôi sẽ quyết tâm hết sức".

Về phía chủ nhà Than Quảng Ninh, HLV trưởng Bùi Ngọc Tú cho biết rất hài lòng về kết quả trận đấu hôm nay, tuy nhiên ông không đồng ý với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Dương Hữu Phúc hôm nay: "Các học trò đã tuân thủ đúng đấu pháp của chúng tôi, tôi không đồng ý đây là một chiến thắng do may mắn. Không thể cứ nói thắng là do may mắn, thua là vì trọng tài, các học trò đã tuân thủ kỷ luật và quyết tâm.

Trong khi đó, tôi không hài lòng với cách thi đấu của phía Long An, các cầu thủ chơi bóng thô bạo từ phía sau. Trọng tài quá non tay, rất nhiều pha phạm lỗi của Long An bị trọng tài "lờ" đi, càng như vậy thì các cầu thủ càng thi đấu không đẹp".

Sân vận động Cẩm Phả chiều 25.10 như nổ tung vào phút thứ 67 khi Hoàng Minh Tuấn (áo số 28) ghi bàn vào lưới U,21 Long An. Tất cả các pháo sáng phun rực rỡ trên khán đài B, những bản nhạc sôi động nhất vang lên. Sở dĩ bùng nổ như vậy, bởi Than Quảng Ninh, bởi người dân Cẩm Phả, Quảng Ninh đã chờ đợi bàn thắng này lâu lắm rồi. Hòa HAGL 0-0 ở trận mở màn chưa làm những người yêu bóng đá đất mỏ thỏa mãn. Bàn thắng đầu tiên của Hoàng Minh Tuấn ở vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên 2016 tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội để thi đấu bùng nổ hơn.

Chiều nay, cả Than Quảng Ninh và Long An đều nhập cuộc máu lửa khi cả hai đều khao khát chiến thắng. Hai đội ngang ngửa nhau về số lần tấn công vào khung thành đối phương. Trận đấu có lúc rất căng thẳng khi các cầu thủ trẻ đều mong muốn sớm có bàn thắng. Nhiều cầu thủ bị đau trên sân phải cần sự trợ giúp của bộ phận y tế.

Cho đến phút 90+1, vẫn có các cầu thủ của Than Quảng Ninh bị đau phải đưa ra ngoài sân.

Sau bàn thắng của Hoàng Minh Tuấn, Long An có nhiều pha nguy hiểm vào khung thành đối phương, tuy nhiên đều không thành công. Tỷ số chung cuộc trận đấu là 1-0 nghiêng về U.21 Than Quảng Ninh.

Các cổ động viên trên sân Cẩm Phả xứng đáng là những cầu thủ thứ 12 trên sân khi cổ vũ quá máu lửa và nhiệt tình. Cả ngàn người trong màu áo xanh cùng lời ca tiếng hát đã khiến Cẩm Phả chao đảo trong một chiều tháng 10 thời tiết không thể đẹp hơn.

Thúy Hằng