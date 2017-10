HLV U.21 Myanmar: 'Công Phượng là cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu'

HLV trưởng tuyển U.21 Myanmar Eric Wiilliams đánh giá cao cầu thủ trẻ Công Phượng của U.21 HAGL, với khả năng có thể thay đổi cục diện trận đấu bằng những tình huống cố định.

Công Phượng trong vòng vây của 2 cầu thủ U.19 Hàn Quốc - Ảnh: Bạch Dương Công Phượng trong vòng vây của 2 cầu thủ U.19 Hàn Quốc - Ảnh: Bạch Dương

Trong trận mở màn của bảng B hôm 20.11, U.19 Hàn Quốc thắng sít sao U.21 HAGL 1-0, ông Eric Wiilliams và toàn bộ ban huấn luyện đội U.21 Myanmar ngồi ghi chép tỉ mỉ về 2 đối thủ mà họ sắp gặp là U.19 Hàn Quốc (15 giờ 30 chiều ngày 22.11) và U.21 HAGL (18 giờ, ngày 24.11).

Trao đổi với Thanh Niên, ông Eric Wiilliams, người Úc, nhận định: “Đây đều là 2 đối thủ rất mạnh so với với U.21 Myanmar, nên chúng tôi phải theo dõi thật kỹ để tìm giải pháp hợp lý trong các trận sắp tới”.



[VIDEO]: U.21 HAGL 0-1 U.19 HÀN QUỐC

Vị HLV người Úc đánh giá U.21 HAGL chơi rất tuyệt vời trước đội U.19 Hàn Quốc có thể hình cao to vượt trội và tổ chức lối chơi rất hiệu quả. Theo ông Eric Wiilliams: “Nếu thêm một chút tốc độ và thể lực mạnh mẽ hơn, cũng như sự may mắn thì tôi nghĩ U.21 HAGL có thể tìm được trận hòa trước U.19 Hàn Quốc. U.21 HAGL chơi bóng rất nhịp nhàng, họ có lẽ đã chơi với nhau từ lâu nên khá ăn ý và sử dụng nhiều đường chuyền phối hợp cự ly ngắn và trung bình”.



Tuy nhiên, vị HLV này cho rằng, đối đầu với một đội bóng chơi thiên về sức mạnh như U.19 Hàn Quốc thì cách chơi của U.21 HAGL nhiều thời điểm rơi vào bế tắc do không tìm được khe hở hàng thủ đối phương vì thiếu tính đột phá.

HLV trưởng tuyển U.21 Myanmar Eric Williams (phải) - Ảnh: Khả Hòa HLV trưởng tuyển U.21 Myanmar Eric Williams (phải) - Ảnh: Khả Hòa Khi đó, một số cầu thủ của U.21 HAGL như số 10 (Công Phượng), theo ông Eric Wiilliams: “Chính là cầu thủ có thể gây đột biến để thay đổi cục diện trận đấu nhờ vào các tình huống đá phạt rất nguy hiểm. Ở hiệp 2, cầu thủ này (Công Phượng) có không dưới 2 tình huống đá phạt tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn, nhưng tiếc là hàng thủ U.19 Hàn Quốc có các cầu thủ cao to và không chiến tốt như số 4 (Kim Minho), hay số 6 (Park Hanbin), số 14 (Lee Dongjun) đều hóa giải hết”.



Ngoài ra, ông Eric Wiilliams còn nhận định tiền vệ số 6 (Xuân Trường) và số 8 (Tuấn Anh) của U.21 HAGL là các cầu thủ để lại nhiều ấn tượng với ông vì sự bao quát ở khu vực giữa sân.



Mặc dù vậy, trước mắt theo ông Eric Wiilliams: “Chúng tôi sẽ tập trung toàn lực vào trận gặp U.19 Hàn Quốc và hy vọng có giải pháp để ít nhất tìm 1 trận hòa. U.19 Hàn Quốc chơi bóng nhìn tuy đơn giản, nhưng để vượt qua họ thật không dễ chút nào”. Khi đó, một số cầu thủ của U.21 HAGL như số 10 (Công Phượng), theo ông Eric Wiilliams: “Chính là cầu thủ có thể gây đột biến để thay đổi cục diện trận đấu nhờ vào các tình huống đá phạt rất nguy hiểm. Ở hiệp 2, cầu thủ này (Công Phượng) có không dưới 2 tình huống đá phạt tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn, nhưng tiếc là hàng thủ U.19 Hàn Quốc có các cầu thủ cao to và không chiến tốt như số 4 (Kim Minho), hay số 6 (Park Hanbin), số 14 (Lee Dongjun) đều hóa giải hết”.Ngoài ra, ông Eric Wiilliams còn nhận định tiền vệ số 6 (Xuân Trường) và số 8 (Tuấn Anh) của U.21 HAGL là các cầu thủ để lại nhiều ấn tượng với ông vì sự bao quát ở khu vực giữa sân.Mặc dù vậy, trước mắt theo ông Eric Wiilliams: “Chúng tôi sẽ tập trung toàn lực vào trận gặp U.19 Hàn Quốc và hy vọng có giải pháp để ít nhất tìm 1 trận hòa. U.19 Hàn Quốc chơi bóng nhìn tuy đơn giản, nhưng để vượt qua họ thật không dễ chút nào”.

Giang Lao