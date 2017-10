HLV U.21 Sanna Khánh Hòa đánh giá cao đối thủ HAGL tại bán kết

Câu nói của ông Lê Văn Tú là: "Trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết U.21 Báo Thanh Niên, Sanna Khánh Hòa là đội kém cỏi nhất", ngay lập tức, các phóng viên trong phòng họp báo cười ồ. Đến mức, phóng viên Thành Lương của VOV Đài tiếng nói Việt Nam phải hỏi lại, "có phải ông đang khiêm tốn quá không?".

Hôm nay, Sanna Khánh Hòa đã thắng đè bẹp U.21 An Giang với tỷ số 4-0, trong đó, cựu tuyển thủ U.19 Việt Nam Lâm Ti Phông ghi được 2 bàn cách nhau chỉ 4 phút.

HLV Lê Văn Tú thừa nhận, chiến thắng áp đảo của đội ông ngày hôm nay có công lớn của Lâm Ti Phông, Trùm Tỉnh, Đình Khương, những cầu thủ được thi đấu ở V-League, kinh nghiệm dày dạn ít nhiều. Đội bóng của ông sớm có bàn thắng và đã kiểm soát được lối chơi. Tuy nhiên, nói về trận bán kết, HLV Sanna Khánh Hòa cho rằng HAGL là đối thủ mạnh, rất có thể sẽ là nhà vô địch năm nay, do đó Khánh Hòa phải cố gắng nhiều nhất có thể.

"Chuyên môn các cầu thủ HAGL rất tốt vì họ được cọ sát trong Hạng Nhất, sau đó đá V-League, tư duy chiến thuật tốt, dày dạn kinh nghiệm, song chúng tôi sẽ cố gắng từng bước và cống hiến trận đấu tốt nhất cho khán giả", ông Lê Văn Tú nói.

Là người thất bại và phải kết thúc cuộc chơi tại Vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên tại đây, HLV Trần Ngọc Thái Tuấn của U.21 An Giang nhìn nhận đội bóng của ông có những khó khăn nhất định, đơn giản như khó khăn kinh tế không cho phép đội di chuyển bằng máy bay từ An Giang ra Bắc. Xe chuyên chở đội bóng phải mở cửa sổ hít gió trời trong suốt chặng đường từ An Giang ra Quảng Ninh vì điều hòa trên xe bị hỏng...

"Các năm trước các học trò có đủ sức để lội ngược dòng khi bị ghi bàn trước, năm nay thì lực bất tòng tâm. Thể lực các cầu thủ kém. Chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm rất nhiều trong khâu chuẩn bị các mùa giải sau", ông Trần Ngọc Thái Tuấn thừa nhận.

Ông Tuấn cũng dành lời cảm ơn cổ động viên Than Quảng Ninh, những người đã hết lòng cổ vũ cho đội của ông trong suốt hơn 90 phút trận đấu.

Với quyết tâm sẽ giành suất vào bán kết, 2 đội chơi chặt chẽ ngay từ đầu nhưng Sanna Khánh Hòa là người có lợi thế hơn, cũng chính họ là người mở tỷ số trước ở phút 31 nhờ công của Trần Văn Tùng. Tiếp đó, Công Thành nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, An Giang đã sớm vỡ trận với bàn thắng của Lâm Ti Phông. Ngay sau đó 4 phút, cũng chính Lâm Ti Phông là người nâng tỷ số lên 4-0 từ chấm 11 m. Mọi nỗ lực tìm kiếm 1 bàn thắng danh dự cũng không đến với An Giang. Chung cuộc, Sanna Khánh Hòa thắng lợi 4-0, xếp thứ 2 bảng B, gặp HAGL tại bán kết.

LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT 16 giờ ngày 30.10, sân Cẩm Phả: U.21 Sanna Khánh Hòa - U.21 HAGL 16 giờ ngày 31.10, sân Cẩm Phả: U.21 Hà Nội T&T - U.21 Than Quảng Ninh

