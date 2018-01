HLV U.23 Úc vẫn ám ảnh về trận thua đậm trước lứa Công Phượng

[VIDEO] TỪNG THẮNG ÚC 5-1, CÔNG PHƯỢNG VẪN RẤT TÔN TRỌNG ĐỐI THỦ

Đã gần 5 năm trôi qua, nhưng HLV Ante Milicic của U.23 Úc cho biết đến giờ giới chuyên môn bóng đá ở Úc vẫn còn nhắc đi nhắc lại trận thua này. Khi đó, tại vòng loại giải U.19 châu Á tranh vé dự vòng chung kết năm 2014 ở Myanmar và tìm suất dự World Cup U.20 năm 2015 ở New Zealand.

Đội U.19 Việt Nam khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen với nòng cốt là lứa cầu thủ được đào tạo từ Học viện CLB Hoàng Anh Gia Lai JMG vừa trình làng với những cái tên đến giờ đang là trụ cột ở đội U.23 và tuyển Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Vũ Văn Thanh… đã gây sốc khi hạ U.19 Úc đến 5-1 tại Malaysia.

Cho nên, khi gặp lại tại VCK U.23 châu Á sắp tới, HLV Ante Milicic đã lấy kết quả từ cuộc gặp này để nói về đội U.23 Việt Nam hiện nay không dễ bị bắt nạt ra sao. Theo ông Ante Milicic: “Chúng tôi biết đây là một thế hệ cầu thủ rất sáng giá và hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Nòng cốt những cầu thủ ở U.23 Việt Nam hiện nay đã từng đụng độ với các cầu thủ chúng tôi cách đây vài năm trong hành trình tìm vé dự World Cup U.20 năm 2015 ở New Zealand.

Chúng tôi biết U.23 Việt Nam là một đối thủ rất mạnh, họ đã từng thắng chúng tôi rồi. Vì vậy, lần gặp lại này giữa 2 bên đều có nhiều cầu thủ từng đối đầu nhau. U.23 Úc không thể đánh giá thấp U.23 Việt Nam”.

Cũng theo ông Ante Milicic: “Sẽ cần có những phân tích và thật hết sức cẩn trọng. Những gì chúng tôi đã thực hiện một cách chính xác và dứt khoát ở trận gặp U.23 Syria (thắng 3-1), thì nay chúng tôi cũng sẽ đặt mọi quan tâm lớn như vậy đến đối thủ U.23 Việt Nam. Chúng tôi phải chơi hết sức tập trung thì mới mong có chiến thắng. U.23 Úc phải thi đấu với nỗ lực tối đa, bởi U.23 Việt Nam đã cho thấy họ là đối thủ rất khó chịu qua trận gặp U.23 Hàn Quốc vừa rồi”.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo của U.23 Việt Nam cũng nhận định trên trang AFC.com của LĐBĐ châu Á: “U.23 Úc khác hoàn toàn so với U.23 Hàn Quốc, vì hầu hết cầu thủ của đối thủ này cao to hơn và cũng chơi rất kỹ thuật. So với U.23 Hàn Quốc, thì U.23 Úc là đối thủ khó chơi hơn hẳn. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam đã có những trải nghiệm tuyệt vời qua trận đấu với U.23 Hàn Quốc, chúng tôi có sự tự tin và tập trung tối đa cho trận đấu kế tiếp này, nên tôi tin cả đội sẽ cùng quyết tâm thực hiện được một điều gì đó đặc biệt ở trận đấu này. Đây là giấc mơ của cả đội U.23 Việt Nam, và tôi có niềm tin lớn chúng tôi sẽ làm được”.

Ông Park Hang-seo cũng tiết lộ thêm qua trận U.19 Việt Nam từng thắng U.19 Úc 5-1 trước đây: “Tôi biết về trận đấu này và biết rõ là các cầu thủ Việt Nam có một điểm rất lạ thường là mỗi khi gặp những đối thủ cao to hơn thì họ luôn thi đấu rất hay. Tôi tin, nếu cứ để các cầu thủ Việt Nam thoải mái thi đấu, thoải mái tâm lý, họ sẽ làm nên điều khác biệt bất kể đó là đối thủ nào”.

Giang Lao