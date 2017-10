HLV và giám đốc CLB HV.An Giang đồng loạt nộp đơn từ chức

(TNO) Trước trận 'chung kết ngược' với Đồng Tâm Long An (ĐT.LA), CLB Hùng Vương An Giang (HV An Giang) đã có sự chuẩn bị không thể tồi hơn khi giám đốc điều hành (GĐĐH) Võ Hoàng Phong và HLV trưởng Nhan Thiện Nhân đồng loạt nộp đơn từ chức.

HLV Nhan Thiện Nhân (phải) đã nộp đơn xin nghỉ từ đầu tuần - Ảnh: Bạch Dương Trao đổi với Thanh Niên Online, GĐĐH Võ Hoàng Phong xác nhận: “Tôi nghĩ mình nên nghỉ, để ai đấy nếu thấy năng lực tốt hơn tôi, hiệu quả hơn tôi thay thế. Chứ tình trạng đội bóng lúc này, tôi thấy mình bất lực quá. Nhất là nhìn cảnh đội bóng cử hỏi mãi chuyện tiền bạc mà không giải quyết gì được. Anh Nhân (HLV Nhan Thiện Nhân - PV) đã nộp đơn xin nghỉ vào thứ hai rồi. Tôi nộp đơn vào thứ ba. Bây giờ sẽ đợi lãnh đạo quyết định”. Theo chia sẻ của một cầu thủ HV.An Giang, sáng nay ông Phong đã gọi điện động viên cố gắng thi đấu trong hoàn cảnh ông sẽ không còn làm nhiệm vụ nữa. Thực ra đây không phải lần đầu có thông tin về việc lãnh đạo hoặc ban huấn luyện đội bóng xin nghỉ. Hồi đầu mùa giải, trước khi chuẩn bị tuyển quân HLV Nhan Thiện Nhân từng bày tỏ ý định này. Sau vài trận đầu tiên, ông Nhân cũng gặp lãnh đạo nhắc lại chuyện “trả ghế” nhưng đều không được tổ chức chấp nhận và phải làm tiếp, cho đến lúc này khi ông chính thức nộp đơn xin nghỉ và tắt điện thoại suốt vài ngày qua. Nguyên nhân cho tình thế rối ren của HV.An Giang ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ không gì khác ngoài một chữ: tiền. Hầu bao eo hẹp, lại đối mặt với sự “im lặng đáng sợ” của nhà tài trợ Hùng Vương (đến nay vẫn chưa rót một đồng nào trong khoản chi 52% ngân sách đội bóng như đã cam kết với tỉnh) khiến CLB lao đao, lận đận từ khâu chuẩn bị đầu mùa đến tận lúc này. Khi nhận thấy tình trạng ấy không có dấu hiệu cải thiện ở đợt bổ sung lực lượng cho giai đoạn 2, cả GĐĐH và HLV trưởng đã cùng quá chán nản và xin được “nghỉ chơi”. Thành bại tại… “bầu” Minh

Các cầu thủ HV.An Giang chưa biết tương lai như thế nào - Ảnh: Bạch Dương Chiều nay, 23.4, GĐĐH Võ Hoàng Phong đã làm việc với Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang, ông Nguyễn Văn Lên, để trình 3 phương án đầu tư cho giai đoạn 2. Phương án quyết liệt nhất là bổ sung gấp ít nhất 4 vị trí: 2 ngoại binh, 1 tiền vệ trung tâm và hậu vệ phải để đấu hết mình cho cuộc đua trụ hạng, giữ mặt mũi cho tỉnh. Trong trường hợp tiền eo hẹp, CLB dồn hết tiền để mua một trung phong ngoại, chấp nhận buông V-League, đặt cược tất cả vào trận play-off. Phương án cuối cùng, "rẻ" và cũng là tồi tệ nhất là không đầu tư gì cả, buông xuôi cho... chết hẳn mà như dân bóng đá vẫn hay nói là "rút ống thở". Thực tế, các cấp lãnh đạo tỉnh An Giang đều "thấu hiểu" tình cảnh bi đát của đội bóng, cùng có quan điểm "chơi tiếp" nhưng chưa quyết được gì, từ tương lai ông Phong, ông Nhân đến lớn hơn là đội bóng. Tất cả là bởi phải đợi ý kiến của "bầu" Minh, tức ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch tập đoàn hải sản Hùng Vương, người đang sở hữu đội bóng với 52% cổ phần. Ông Minh được cho là đang ở Mỹ. Thời gian qua, như tiết lộ của một lãnh đạo dù rất nỗ lực lãnh đạo các cấp phía An Giang vẫn chưa thể liên lạc với ông bầu có tiếng mê ca nhạc này. Dự kiến phải ngày 27.4 tới, ông Minh mới về đến Việt Nam và nhanh nhất phải ngày 28.4, các bên mới có thể ngồi với nhau để tìm hướng ra cho đội bóng. Tiểu Bảo